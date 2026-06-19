David Beckham y Tom Cruise en el Mundial 2026: “Nos emocionamos juntos”

La pasión por el fútbol reunió a dos figuras de alcance global en una de las postales más comentadas de la semana. Desde uno de los palcos del SoFi Stadium de Los Ángeles, David Beckham y Tom Cruise siguieron el partido entre Estados Unidos y Paraguay por el Mundial 2026 y acapararon la atención de las cámaras.

David y Tom, juntos en el debut mundialista de EE.UU. en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Un postal viral y una amistad de larga data

La imagen que mostró la reunión de David Beckham y la estrella de Hollywood no solo explotó en las redes sociales, sino que volvió a reflejar la estrecha amistad que mantienen ambos desde hace años.

Días antes, Tom acompañó a su amigo en el homenaje que le hicieron en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El encuentro se produjo pocos días después de otro momento especial para el exfutbolista, como lo fue la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cruise estuvo presente en la ceremonia y destacó públicamente la trayectoria y el impacto internacional de Beckham.