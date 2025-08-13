Desde hace aproximadamente un año, la familia Beckham está viviendo tensos momentos entre ellos. La realidad es que diversos seguidores y medios de comunicación apuntaron que David y Victoria Beckham habían comenzado a mantener distancia con uno de sus hijos. Entre ausencias en eventos importantes y falta de fotografías juntos, la pareja habría decidido cortar relación con el mayor de los jóvenes, Brooklyn Beckham.

La familia Beckham

El drama de David y Victoria Beckham: ¿Qué pasó con su hijo Brooklyn?

Brooklyn Beckham es el mayor de los cuatro hijos de David y Victoria Beckham. El joven conoció a una actriz y directora con la que decidió casarse y comenzar a formar su familia. Sin embargo, hace aproximadamente un año, muchos de sus seguidores comenzaron a ver que mientras más crecía su relación con Nicola Peltz, su esposa, más se alejaba de sus padres y de sus hermanos. Incluso en las redes sociales, dejaron que compartir fotos los seis juntos, y el futbolista solo mostraba a los que estaba cerca suyo.

David, Victoria y Brooklyn Beckham

En este contexto, Brooklyn y Nicole hicieron la renovación de votos, en un evento que reunió a 200 personas. A tres años de la extravagante boda que tuvo lugar en la mansión del multimillonario empresario Nelson Peltz, la pareja decidió celebrarlo en otra propiedad que tiene la familia de ella, en Westchester, Nueva York. Sin embargo, la ausencia de todo el clan Beckham fue notoria, y el diario británico The Mirror confirmó que la relación entre ellos había desaparecido.

El periodista Tom Bryant aseguró que habló con un amigo cercano a Nicola, quien le dijo que “los hermanos de Brooklyn han estado avivando el fuego... se han burlado y troleado abiertamente de él en comentarios en redes sociales”. Esta situación se tensó más, ya que David y Victoria se habrían enterado por internet del evento, y la exclusión alcanzó también a Romeo, Harper y Cruz. Rápidamente, los seguidores buscaron si ellos expresaron su dolor o sentimiento respecto a lo ocurrido, pero sorprendió el ver que mantuvieron el silencio y la lejanía que viene desde hace un tiempo.

David y Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

El drama que vive la familia Beckham pareciera ser más profundo de los que muchos de sus seguidores se esperaban. Brooklyn Beckham no duda en mostrar el amor y cariño que le tiene a su esposa, mientras sigue con sus trabajos como modelo de diferentes marcas. Por su parte, David y Victoria Beckham solo comparten sus responsabilidades laborales y los avances que tienen en el fútbol y la industria de la moda, alejándose de los comentarios sobre su disputa familiar.

A.E