El motivo por el que Carlos III nombró caballero a David Beckham

David Beckham será oficialmente nombrado caballero por el rey Carlos III, según confirmaron medios británicos. La distinción, que se anunciará en la lista de honores por el cumpleaños del monarca, pone fin a una larga espera para el exjugador del Manchester United y de la selección inglesa, quien durante años fue candidato a recibir este reconocimiento.

Carlos III nombró caballero a David Beckham

Por qué Carlos III nombró caballero a David Beckham

La noticia, adelantada por The Times, implica además que su esposa, Victoria Beckham, será conocida como Lady Beckham, un título honorífico que consolida su lugar en la esfera social del Reino Unido. El exfutbolista ya ostentaba el rango de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) desde 2003, pero su ascenso al estatus de caballero representa el máximo galardón civil otorgado por la Corona.

David y Victoria Beckham

Beckham debutó como profesional en los años noventa y forjó una carrera brillante que lo llevó a ser una figura internacional. En el Manchester United conquistó la Premier League, la FA Cup y la Champions League, antes de continuar su recorrido por el Real Madrid, el LA Galaxy, el AC Milan y el Paris Saint-Germain. Con más de cien partidos con la camiseta de Inglaterra, se convirtió en uno de los referentes del fútbol británico moderno.

Sin embargo, su vínculo con la Casa Real va más allá del deporte. En 2024 fue designado embajador benéfico de la Fundación del Rey, una organización dedicada a promover la educación, la sustentabilidad y los oficios tradicionales británicos. En ese rol, Beckham expresó su deseo de “ayudar a los jóvenes a ampliar sus horizontes” y de involucrarse en proyectos relacionados con la naturaleza y las habilidades rurales.

Su participación en actividades del entorno real ha sido constante: visitó los Jardines de Highgrove para conocer las iniciativas ecológicas del monarca y acompañó a Carlos III y a la reina Camila en la Exposición de Flores de Chelsea, donde se presentó la campaña “Harmony”, centrada en la protección del medio ambiente.

David Beckham con su familia

Más allá del protocolo, el exfutbolista ha demostrado una cercanía genuina con la familia real. Asistió a banquetes de Estado en Buckingham Palace y fue visto entre la multitud durante el funeral de Isabel II.

El nombramiento de caballero llega en un momento especial: David Beckham acaba de cumplir 50 años, una cifra que celebra con la serenidad de quien supo trascender el fútbol y ganarse un lugar en la historia británica de la mano de Carlos III.

F.A