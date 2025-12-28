David Kavlin: "Llegué muerto a la clínica y me revivieron"

Este sábado 27 de diciembre, David Kavlin sufrió un infarto luego de disputar un partido de paddle y debió ser trasladado de urgencia al Sanatorio La Trinidad de San Isidro, donde fue intervenido rápidamente. Los médicos le colocaron un stent coronario y, gracias al rápido accionar del equipo médico, se encuentra fuera de peligro.

La palabra de David Kavlin

En diálogo con infama, el conductor y locutor relató el dramático momento que le tocó atravesar y fue contundente al describir la gravedad de la situación: “Llegué muerto a la clínica y me revivieron”. Según contó, comenzó a sentirse mal al reencontrarse con su hijo y desde el Club Náutico se dio aviso inmediato a una ambulancia que lo trasladó al centro médico.

David Kavlin.

Una vez en el sanatorio, el líder de Nuevediario (El Nueve) fue sometido a una intervención de urgencia y permaneció internado durante algunas horas. Actualmente, continúa su recuperación en su casa, acompañado por su familia. Sin embargo, Kavlin aclaró que el proceso médico aún no concluyó y adelantó que este lunes 29 de diciembre deberá volver a ser intervenido: “Me tienen que colocar otro stent para poder estar bien”.

Qué se sabe sobre el infarto de David Kavlin

Según informaron en el programa de América, el conductor sufrió un paro cardíaco y dos infartos y fue salvado por la rápida intervención de los médicos. "Estaba técnicamente muerto", añadió Laura Ubfal, para luego destacar la manera en la que actuaron en el club donde sucedieron los hechos.

El posteo de El Ejército de LAM

Tras esas palabras, desde el móvil de Infama se comunicaron con la esposa del conductor, que aclaró un poco la situación. "Fue un infarto cuando estaba jugando al paddle y un paro cardíaco en la ambulancia, donde estuvo unos segundos muerto y fue reanimado por los médicos de la ambulancia y los servicios médicos de la clínica", explicaron en la pantalla.

Por último, Marcela Tauro dio pie a la palabra del propio David Kavlin, "La data que te llegó es cierta. Ayer en el club terminé de jugar al paddle, fui a ver a mi hijo y me comencé a sentir mal (...) vinieron tres ambulancias y me llevaron en una hasta la clínica de San Isidro,. Llegué muerto, tal cual, sin signos vitales. Me reanimaron, mitad en la ambulancia y mitad en la guardia de emergencia de cardiología y me tuvieron que hacer un stent", dijo y añadió que en "los próximos días" tendrá que someterse a una angioplastia más.

Por fortuna, David Kavlin se encuentra estable y parece que todo quedó en un gran susto. Si bien el conductor todavía tiene que someterse a otra intervención, la rápida intervención médica logró salvarle la vida y resolvió de la mejor manera la situación totalmente crítica a la que se enfrentó.