Valeria Mazza y Alejandro Gravier volvieron a demostrar que el amor sigue intacto a casi tres décadas de haber dado el “sí”. La pareja, una de las más emblemáticas del mundo del espectáculo, fue fotografiada en un beso apasionado, abrazados y con copa en mano, en una noche especial en Punta del Este, donde disfrutan de unos días de descanso en familia.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier a los besos después de 27 años de casados

La historia entre Valeria Mazza y Alejandro Gravier comenzó a principios de los años 90 y se consolidó en 1998 con una boda inolvidable. Desde entonces, construyeron una familia junto a sus cuatro hijos, con quienes priorizan compartir tiempo de calidad a pesar de sus agendas. Este verano, después de muchos días sin coincidir, finalmente lograron reencontrarse los seis en Punta del Este, donde ya pasaron Navidad y también celebrarán la llegada del Año Nuevo.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier / Grupo Mass

El destino elegido no es casual. El balneario uruguayo es, desde hace años, uno de los refugios favoritos de la familia Gravier-Mazza. Allí combinan descanso, encuentros con amigos y salidas puntuales, siempre manteniendo un perfil bajo y familiar, lejos del ritmo intenso de Buenos Aires.

En ese contexto, Valeria Mazza y Alejandro Gravier dijeron presente en Le Baron, la exclusiva celebración con la que Baron B dio inicio formal a la temporada esteña: una noche de elegancia y sofisticación que tuvo lugar en José Ignacio, con gastronomía de NAMM, a cargo del reconocido chef Juan Pablo Clérici, y música de Puli De María como DJ principal. Fue la primera edición del evento en Uruguay y reunió a más de 200 invitados, entre ellos figuras como Emilia Attias y Nico Furtado, quienes disfrutaron de una velada con impronta francesa que se extendió hasta la madrugada.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier / Grupo Mass

Entre brindis, música y miradas cómplices, Valeria Mazza y Alejandro Gravier sellaron la noche en Punta del Este con un beso que confirmó que, después de 27 años de matrimonio, siguen eligiéndose cada día.

Valeria Mazza /Grupo Mass

El impactante look de Valeria Mazza que se robó todas las miradas

Para la noche esteña, Valeria Mazza apostó por un look nocturno y canchero que confirmó, una vez más, su estatus de ícono de estilo. La modelo lució un top negro al cuerpo, que aportó un aire relajado pero sofisticado, ideal para una fiesta al aire libre en José Ignacio.

Valeria Mazza / Grupo Mass

El outfit se completó con un pantalón negro de tiro alto, de corte recto y caída fluida, intervenido con apliques brillantes que aportaron textura y un toque glam sin caer en excesos. El detalle de los destellos sobre la tela sumó impacto visual y movimiento, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia y modernidad. Fiel a su estilo, Valeria eligió accesorios mínimos y llevó el pelo suelto, con ondas naturales, reafirmando una estética descontracturada y chic.

Fotos: Grupo Mass