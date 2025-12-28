El emotivo video de Marco, el hijo de Sol Pérez, dando sus primeros pasos conmovió a sus seguidores y rápidamente se volvió viral en redes sociales. La conductora y panelista compartió la tierna escena en sus historias de Instagram, donde se ve al bebé de casi diez meses viviendo uno de los hitos más importantes de su primer año de vida, rodeado de amor y miradas cómplices.

El dulce video de Marco dando sus primeros pasos

En el video, grabado en el comedor de la casa familiar, Sol Pérez acompaña a Marco tomándolo suavemente de la mano mientras lo anima a avanzar con pequeños pero decididos pasos. El destino es claro: los brazos de su papá, Guido Mazzoni, que lo espera agachado y con una sonrisa abierta, listo para recibirlo. La escena transcurre en un clima íntimo y cálido, típico de un momento que queda guardado para siempre en la memoria familiar.

Marco, que nació el 4 de abril de 2025, se muestra seguro, sonriente y visiblemente feliz durante todo el recorrido. Lejos de mostrarse temeroso, avanza con entusiasmo, celebrando cada paso como un pequeño triunfo. A un costado, y sin perder detalle, aparece Nancy, la perrita de la familia, observando atenta lo que sucede, como si también fuera parte del logro.

El momento más tierno llega al final, cuando Marco alcanza a su papá y escucha la voz de Sol decir con dulzura: “Hola, Nancy”. Esa simple frase desata la risa espontánea del bebé, que no puede contener la alegría y regala una carcajada que enterneció a todos los que vieron el video.

Marco, el hijo de Sol Pérez

Con este posteo, Sol Pérez volvió a mostrar su faceta más sensible y familiar, compartiendo con sus seguidores un instante único de la crianza de Marco. Lejos de los flashes y la televisión, la escena refleja la felicidad cotidiana de una familia que celebra cada pequeño gran paso juntos.

Así fueron las primeras vacaciones de Marco, el hijo de Sol Pérez

A principios de noviembre, Miami escenario perfecto para descansar frente al mar y que el pequeño Marco tuviera sus primeras vacaciones en la playa. Las imágenes que Sol Pérez compartió en Instagram muestran un clima de calma, cercanía y mucho amor: “Las primeras vacaciones siendo tres”, escribió en el posteo.

Sol Pérez, Guido Mazzoni y su hijo Marco

Más allá del paisaje paradisíaco, lo que destacó la conductora fue la simpleza de los momentos: un café con Marco, una siesta al resguardo del viento. La maternidad de la modelo aparece sin artificios ni grandes gestos, sino en detalles cotidianos que revelan la construcción de un vínculo madre-hijo.

Sol Pérez, Guido Mazzoni y Marco en Miami

El tierno posteo de Sol Pérez, donde compartió las tiernas imágenes del viaje, se llenó rápidamente de mensajes cariñosos. Seguidores, colegas y amigos destacaron la ternura de Marco y la felicidad que transmite la familia. Estas primeras vacaciones no solo retrataron un viaje, sino también el comienzo de una etapa donde el tiempo se detiene para dar lugar a lo esencial, compartir juntos.