Ni vestido ni mono: Zaira Nara deslumbró con el conjunto total denim que arrasa en el after beach de Punta del Este

Zaira Nara se impone como una referente de estilo durante sus días en Punta del Este. En uno de los clásicos atardeceres esteños, donde la moda se vive con naturalidad pero sin perder sofisticación, la modelo sorprendió con una elección que se aleja de los vestidos y monos veraniegos: apostó por un conjunto sastrero total denim que ya se posiciona como la gran tendencia del after beach.

El look de Zaira Nara está compuesto por un chaleco sin mangas de jean celeste, de calce relajado y botones al frente, que deja ver sutilmente el abdomen y suma un aire moderno. La pieza clave se combina con un pantalón de denim a juego, de tiro medio y pierna recta, logrando una silueta limpia y elegante que reinterpreta la sastrería clásica en clave verano. El toque diferencial lo aporta un cinturón textil artesanal, con tramas geométricas y flecos, que suma textura, contraste y un guiño boho chic perfecto para el espíritu esteño.

Zaira Nara en Punta del Este

Para completar el estilismo, la modelo eligió un calzado tan simple como estratégico: ojotas negras minimalistas, de tiras finas y base plana. Una elección que refuerza el concepto de lujo relajado y confirma que, bien combinadas, las ojotas también pueden ser protagonistas de un look trendy para el atardecer.

Zaira Nara deslumbró con su conjunto total denim

El beauty look acompaña la misma estética natural y fresca. En maquillaje, la modelo optó por una piel luminosa con acabado glow, cejas definidas pero suaves, ojos apenas realzados con máscara de pestañas y sombras en tonos neutros. Los labios, en nude rosado, completan un make up ideal para el after beach, donde menos es más.

En cuanto al peinado, llevó el cabello largo suelto, con raya al medio y ondas naturales, casi al viento, reforzando esa impronta effortless que domina la moda de Punta del Este temporada tras temporada.

Zaira Nara en Punta del Este

Con este estilismo, Zaira Nara confirma que el total denim sastrero es una de las apuestas más fuertes del verano 2025: cómodo, canchero y sofisticado, ideal para quienes buscan destacarse sin resignar frescura cuando baja el sol y el glamour se apodera del after beach.