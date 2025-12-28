Así son las divertidas vacaciones de Rufina y Nicolás Cabré: de la competencia de "descalce" a los paseos por Córdoba

Después de haber pasado Nochebuena y Navidad con Eugenia “China” Suárez, Rufina viajó a Córdoba para reencontrarse con su papá, Nicolás Cabré y la esposa del actor, Rocío Pardo. Mientras el artista se encuentra haciendo temporada en Villa Carlos Paz con la obra teatral Ni Una Sola Palabra, divide su tiempo para estar junto a su hija. En las últimas horas, se viralizó un video donde ambos disfrutan juntos de una tarde de pileta a pura diversión y cargadas de complicidad.

Rufina y Nicolás Cabré: un desafío en el que muestran sus destrezas

Este fin de semana, Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, arribó a las sierras cordobesas para pasar parte de sus vacaciones junto a su padre. Allí, el actor está haciendo temporada junto a su actual esposa -y codirectora de la obra teatral antes mencionada-. Sin embargo, la llegada de la preadolescente hizo que tenga que combinar su ajetreada agenda laboral con su rol como papá.

China Suárez, Nicolás Cabré, Rocío Pardo | Instagram

En este marco, Rocío Pardo grabó a su pareja y a la nena jugando en el parque de su casa de lo más animados. No obstante, la actividad lúdica presentaba un gran desafío: cada uno de ellos tenía que girar sobre un círculo imaginario, correr hacia la piscina y lanzarse de cabeza con las ojotas. Pero, antes de que sus pies toquen el agua, debían realizar una maniobra para que las mismas queden en el borde. “Competencia de Tirada con descalce”, fue el título que eligió Nicolás para el clip que compartió en su cuenta personal de Instagram.

El primero en realizar el chapuzón fue el intérprete, quien no logró que sus ojotas blancas de goma quedaran afuera de la pileta. “Malísimo”, exclamó la directora teatral mientras sonreía sin parar. Acto seguido, fue el turno de su primogénita, quien pudo colocar uno de sus calzados fuera del agua saliendo victoriosa. “Ganó, ganó”, afirmó contundente Pardo, mientras Cabré agregó: “Ganó por una”.

La gran muestra de complicidad de Rufina y Nicolás Cabré

Tras la llegada de Rufina, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dividieron sus responsabilidades laborales con el pasar tiempo con la preadolescente. En este marco, la pareja no estuvo exenta a las adversidades que le presenta la vida. Durante las primeras horas de su heredera, el dramaturgo olvidó las llaves de su camioneta en el camarín, lo que generó que por unos minutos tengan que esperar a un costado del vehículo.

Lejos de las caras largas y el malhumor que les podría causar la situación, los tres se mostraron sonrientes frente a cámaras bromeando con este descuido. Hasta se dieron el lujo de compartir unos mates en las penumbras de la noche mientras resolvían el percance.

Rufina, Nicolás Cabré y Rocío Pardo | Instagram

De esta manera, Rufina regresó al país para compartir tiempo con Nicolás Cabré y pasar Año Nuevo junto a él, luego de haber estado unas semanas junto a su madre en Turquía. Ahora, lejos de sus hermanitos y en contacto con sus raíces, la nena se prepara para desconectarse de sus obligaciones escolares y disfrutar del verano rodeada del amor de su papá, la naturaleza que ofrece Córdoba y los paseos en familia.

NB