Las fotos de Martín Migueles con las hijas de Wanda Nara que podrían generar otra denuncia de Mauro Icardi

Este sábado 27 de diciembre, Wanda Nara viajó a Buenos Aires para reencontrarse con sus hijas Isabella y Francesca Icardi, quienes estuvieron unos días junto a su papá Mauro Icardi. La mediática llegó al país en un vuelo privado junto a su novio Martín Migueles y, una vez reunidos con las niñas, retornaron a Punta del Este. Sin embargo, la polémica se desató en redes sociales tras viralizarse una imagen del empresario con una de las menores que podría desencadenar otra batalla judicial.

Así llegó Wanda Nara a Uruguay

Alejada de los conflictos mediáticos y con un bajo perfil, Wanda Nara disfruta de sus vacaciones de verano junto a sus hijos varones y, ahora, junto a las dos nenas. Luego de pasar Nochebuena y Navidad con Mauro Icardi, Isabella y Francesca regresaron junto a su madre para recibir juntas el 2026, mientras el deportista se prepara para retomar sus compromisos en Turquía.

Martín Migueles con las hijas de Wanda Nara en Punta del Este | Crédito: RS Fotos

Como viene sucediendo desde hace ya un tiempo, Martín Migueles se transformó en un sostén importante para la conductora de MasterChef Celebrity. A donde quiera que vaya, siempre está acompañada de su actual compañero de vida, pese a las polémicas que giran en torno a la pareja respecto a la presunta infidelidad del joven. No obstante, para la mayor de las hermanas Nara la prioridad siempre es su familia y les hace caso omiso a los rumores instalados en la farándula.

Es por ello que, fiel a su estilo, posteó imágenes del encuentro con las menores de edad, pero sin mostrarlas -tal como figura en la medida cautelar que le impuso la justicia-. Allí se puede ver el interior del lujoso avión dos menús infantiles de una reconocida casa de hamburguesas juntos con la frase: “Ahora sí, felices vacaciones para mí”, acompañada por emojis de niñas. En la siguiente postal, agregó marcando el destino del viaje express: “Rumbo a Punta del Este”.

Las hijas de Wanda Nara junto a Martín Migueles | Instagram

La actitud de Martín Migueles que puede provocar a Mauro Icardi

Cada movimiento de Wanda Nara estuvo acompañado por Martín Migueles que se mostró ayudando a transportar el equipaje, incluso sostuvo la matera y la costosa cartera que su novia recibió para Navidad. Al arribar al aeropuerto uruguayo, la flamante pareja junto a Isabella y Francesca Icardi caminaron rumbo al estacionamiento mientras fueron interceptados por los paparazis.

Martín Migueles con las hijas de Wanda Nara en Punta del Este | Crédito: RS Fotos

Minutos más tarde, antes de llegar a la mansión de San Ignacio, pararon en un supermercado para comprar alimentos. Fue en ese momento en el que una persona fotografió al empresario de la mano con la menor de las hermanas Icardi, lo que generó polémica en redes sociales. Este accionar se remonta a la imagen compartida por Wanda en la que Francesca se encontraba dormida mientras Migueles la abrazaba. Desde ese entonces, Mauro Icardi inició acciones contra su exesposa para impedir que su enamorado toque a las niñas, solicitud que el juez Hapogian habría dado a lugar.

En concreto, el delantero del Galatasaray y sus abogadas establecieron medidas específicas orientadas al cuidado de sus hijas. Por esta razón, la resolución establece límites concretos y contempla una multa de hasta 500 millones de pesos en caso de incumplimiento, marcando un precedente dentro del vínculo legal entre él, la empresaria y su nueva pareja.

Martín Migueles junto a las hijas de Wanda Nara en Punta del Este | X (ex Twitter)

Por el momento, Wanda Nara disfruta de tener sus vacaciones en compañía de todos sus herederos, mientras se rodea del amor de sus padres y de Martín Migueles. Con el correr del tiempo, la mediática deja en claro que su relación va más firme que nunca y que nada ni nadie va a impedir que pueda rehacer su vida, donde -a juzgar por las postales compartidas en redes sociales- el vínculo de sus hijos con el empresario se va consolidando cada vez más.

NB