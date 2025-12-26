4 películas de Netflix ideales para la previa de Fin de Año: nuevos comienzos y con esperanzas

Así como las películas navideñas fueron perfectas para la antesala a la Navidad, Netflix propone sus mejores historias emotivas y con giros inesperados para reflexionar y terminar el 2025 con esperanzas. A través de relatos que combinan emoción, superación y segundas oportunidades, estas producciones invitan a conectar con los propios deseos, dejar atrás lo que ya no suma y animarse a soñar en grande, en sintonía con el clima de balance y renovación que marca la previa de fin de año.

A continuación, te contamos cuáles son las 4 películas imperdibles que se convierten en la compañía perfecta para reflexionar e inspirarse a comenzar el 2026 con una visión más optimista y positiva. Desde clásicos de la cinematografía, pasando por filmes basados en best seller hasta un largometraje argentino protagonizado por Benjamín Vicuña y Julieta Díaz.

1. El descanso

El descanso es un drama romántico que se encuentra disponible en Netflix y es considerado uno de los clásicos más entrañables de la plataforma. Protagonizado por Cameron Diaz y Kate Winslet, su trama narra la vida de dos mujeres, una de ellas es la estadounidense Amanda Woods, quien tiene problemas con los hombres, y la otra es Iris Simpkins, una londinense con una relación tormentosa por la cual sufre, ya que el hombre al que ama se comprometió con otra mujer.

El descanso

Amanda decide irse de vacaciones para olvidar su reciente ruptura y en una página de intercambio de casas encuentra la oferta de Iris, por lo que deciden ir a vivir a la casa de la otra durante dos semanas en Navidad. Ambas logran encontrarse de nuevo consigo mismas y recuperar su amor propio, pero el destino tiene una nueva oportunidad para ellas. Esta película estrenada en 2006 cosechó tanta popularidad que se convirtió en una historia perfecta para ver en esta época del año y que, afortunadamente, se encuentra disponible el gigante del streaming.

El descanso

2. Corazón delator

Corazón delator es una apuesta argentina que llegó a Netflix hace algunos meses y tiene como protagonistas a Julieta Díaz y Benjamín Vicuña. Acompañados por Gloria Carrá, Facundo Espinosa, Julia Calvo, Yayo Guridi, Bicho Gómez, Peto Menahem, Verónica Hassan, entre otros, relatan una historia dramática con estilo telenovelesco sobre las "segundas oportunidades". La misma se centra en un hombre que atraviesa una transformación profunda luego de recibir un trasplante de corazón y conocer a la viuda del donante.

Corazón delator

Escrita y dirigida por Marcos Carnevale, el filme relata la pasión entre los protagonistas, los nuevos comienzos, la conexión con lo espiritual, la cercanía con la muerte y las diferencias de clases. Una ficción nacional con artistas reconocidos que es perfecta para ver en estos momentos.

3. Fuimos canciones

Fuimos canciones es una de esas películas que logran destacarse en medio del enorme catálogo de Netflix. Esta comedia romántica de origen español se encuentra basada en el libro Canciones y recuerdos de Elísabet Benavent. Su dirección está a cargo de Juana Macías y su guion de Laura Sarmiento. Ambos dieron forma a una historia que se sostiene por la autenticidad emocional de sus personajes y los vínculos que los unen.

Fuimos canciones

Esta película española se centra en Maca, interpretada por María Valverde, una joven que trabaja como asistente de una influencer de moda. Aunque desde afuera parece tener una vida estable, la joven siente que está desperdiciando su tiempo y talento. Además, el regreso inesperado de Leo (Álex González), un viejo amor que le rompió el corazón y que nunca terminó de salir de su vida emocional, complica aún más todo.

Este reencuentro con su ex pareja la hace replantearse muchas decisiones del pasado y los sentimientos que creía superados. La tensión entre lo que dicta la razón y lo que pide el corazón atraviesa cada escena como así también los momentos sensibles, divertidos y reflexivos.

4. Felicidad para principiantes

Felicidad para principiantes cuenta con la escritura y dirección de Vicky Wright. Su protagonista es la gran comediante Ellie Kemper, quien encarna a Helen, una profesora que comienza un viaje revelador tras su divorcio. La misma inicia una excursión de senderismo en los Apalaches. con otros principiantes, que también poseen distintas necesidades emocionales. Durante dura 1 hora 43 minutos, este filme avanza con ritmo, cuenta con escenas desopilantes y brinda un mensaje esperanzador.

Felicidad para principiantes

De esta manera, las 4 películas de Netflix que son ideales para ver y disfrutar durante la previa de Fin de Año son: El descanso, Corazón delator, Fuimos canciones y Felicidad para principiantes. Todas ellas atrapan desde los primeros minutos y se destacan por abordar historias sobre nuevos comienzos y esperanzas mediante personajes cercanos y divertidos.

Tiene 7 capítulos y arrasa en Netflix: de qué trata la serie de western que causa furor

Esta miniserie, exclusivo de Netflix, consta de solo siete episodios de entre 48 y 60 minutos cada uno. Una apuesta breve pero intensa, especialmente pensada para quienes buscan historias auténticas sin temporadas interminables. Aun con su formato corto, la producción aspira a convertirse en uno de los grandes éxitos mundiales del año dentro del universo del streaming.

Los Abandonados inserta al espectador en los Estados Unidos de 1854, en plena expansión hacia el oeste y en un territorio donde la justicia suele llegar tarde. Allí, dos clanes antagónicos luchan por sobrevivir y por mantener sus territorios a salvo de enemigos y ambiciones ajenas. La rivalidad entre ellos se desata cuando un terreno de enorme valor se convierte en el sueño -y la obsesión- de ambas familias.

Los abandonados, la exitosa serie de Netflix.

Las protagonistas son dos mujeres que encarnan mundos completamente opuestos. Constance Van Ness (Gillian Anderson) integra la alta sociedad con un carácter firme y un objetivo claro: preservar el poder de su linaje a cualquier costo. Fiona Nolan (Lena Headey), en cambio, conduce un grupo de marginados que hicieron de la calle su refugio y que se hacen llamar “los abandonados”. Dos realidades sin nada en común que, sin imaginarlo, chocan con una fuerza irremediable.

Los abandonados, la exitosa serie de Netflix.

Traiciones, ajustes de cuentas y conspiraciones atraviesan la narrativa propuesta por Netflix, mientras un secreto del pasado amenaza con derrumbarlo todo. El guion explora temas como la búsqueda de justicia, el abuso del poder y las desigualdades que marcaron una época hostil para quienes nacían fuera de los privilegios sociales. El suspenso es constante y la violencia, en muchos casos emocional, deja huella en cada capítulo.

El elenco reúne a figuras reconocidas mundialmente que aportan prestigio a esta historia: además de Anderson y Headey, participan Lucas Till, Diana Silvers, Aisling Franciosi, Nick Robinson, Natalia del Riego y Lamar Johnson, entre otros nombres que destacan en cada aparición.