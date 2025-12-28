El picante comentario de Evangelina Anderson a Ian Lucas que reavivó los rumores de romance

La vida sentimental de Evangelina Anderson sigue despertando el interés de sus seguidores tras su millonario divorcio con Martín Demichelis y su presunto romance con Ian Lucas, 16 años menor que ella. Si bien en reiteradas oportunidades recalcó que sólo es un amigo con quien tiene mucha química, el coqueteo en redes sociales fogonea los rumores que entre los participantes de MasterChef Celebrity podría haberse iniciado el amor.

Evangelina Anderson reavivó los rumores de romance con Ian Lucas

En las últimas horas, Ian Lucas apareció en su cuenta personal de Instagram con un posteo que llamó la atención de sus seguidores. En las postales que compartió se lo ve posando frente a cámaras en una terraza de un hotel de Buenos Aires. Sin embargo, lo que generó muchísimo ruido fue la frase que escribió en el pie de las fotos: “Y si no es contigo no quiero a más nadie”.

Ian Lucas y Evangelina Anderson | Instagram

Como era de esperarse, los likes y los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer. No obstante, quien pisó fuerte fue Evangelina Anderson quien sin ningún tapujo lanzó:“Mirá mi shippeo…”. De inmediato, los usuarios comenzaron a reaccionar a este mensaje cargado de significativos. Pero, sorpresivamente, apareció el youtube quien echó más leña al fuego: “Hola hermosa”, exclamó respondiendo al halago de la modelo.

Atónitos ante este coqueteo virtual, los curiosos comenzaron a sacar conjeturas acerca del vínculo que realmente une a la exesposa del dirigente con el creador de contenidos. En esta línea, muchos celebraron la presunta unión de esta pareja que parece ir consolidándose con el correr de las semanas.

El coqueteo virtual de Ian Lucas y Evangelina Anderson | Instagram

La reconciliación de Evangelina Anderson con Ian Lucas

El pasado fin de semana, Martín Demichelis cumplió 45 años y esta fecha no pasó desapercibida para Evangelina Anderson quien reposteó una tierna imagen familiar junto a sus tres hijos y el ex director técnico de River. Frente a tan inesperado gesto, las redes sociales estallaron acerca de una presunta reconciliación con el padre de sus herederos, afirmación que ella misma se encargó de desmentir públicamente. "No, ¡ni loca! Ahí no vuelvo, de ninguna manera", señaló en el programa del Pelado López, Juego Chino (Telefe).

Pero, este accionar habría causado el enojo de Ian Lucas quien dejó de seguir por unas horas a su compañera de certamen. Esto fue considerado como una muestra de desaprobación hacia Evangelina despertando signos de crisis entre ambos. Finalmente, ambos volvieron a ser amigos virtuales en redes sociales.

Según las palabras de la participante del ciclo que conduce Wanda Nara en Telefe, ambos tomaron con humor el matcheo que la prensa les realizó y se sumaron a este juego de seducción agregándole más condimentos a la cuestión. "Me dice ‘Nos pusimos de acuerdo jodiendo por el shippeo, para ver si nos levantaban. Ian es lo más", señaló en un intercambio de palabras que mantuvo con Karina Iavícoli para Intrusos (América TV).

Mientras Ian Lucas declaró ante miles de espectadores en su show que organizó junto a Fede Vigevani que Evangelina Anderson “es la mujer más linda de la Argentina” pero que solo es una “compañera”, la rubia aprovecha para coquetear virtualmente con el influencer y dejar a la libre imaginación de los curiosos su vínculo con él.

