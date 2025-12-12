La madrugada de este viernes tomó por sorpresa al mundo del rock cuando Joaquín Levinton, líder de Turf y una de las voces más carismáticas de su generación, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández tras sufrir un infarto agudo de miocardio. El episodio ocurrió mientras compartía un encuentro distendido con amigos en un bar de Palermo, momento en el que un fuerte dolor en el pecho encendió todas las alarmas y obligó a actuar con rapidez.

La intervención médica y el estado actual de Joaquín Levinton

Horas más tarde, y ante la creciente expectativa del público, llegó el primer parte médico oficial: los profesionales confirmaron que al músico se le colocó un stent para restablecer el flujo sanguíneo afectado durante el evento cardíaco. El procedimiento fue exitoso, y según informó su entorno, Joaquín se encuentra estable, consciente y respondiendo favorablemente al tratamiento inicial. Permanece en observación, acompañado por el equipo médico y sus seres queridos, mientras continúa con las primeras etapas de recuperación.

El líder de Turf sufrió un infarto agudo de miocardio | Instagram: @joaquinlevinton

El comunicado aportó tranquilidad y dejó en claro que la evolución del músico es positiva. Aun así, se trata de un proceso que requerirá reposo y cuidados específicos, algo que el propio Levinton ya habría aceptado con la sensibilidad que lo caracteriza.

El apoyo de la banda y la inquietud por Joaquín Levinton

Mientras su recuperación avanza, Turf, la banda que lo vio crecer y que marcó una época con éxitos como “Pasos al costado” y “Loco un poco”, difundió un mensaje de agradecimiento hacia los fanáticos y pidió mantener la calma. Desde su entorno remarcaron que el artista está “en buenas manos y con excelente pronóstico”.

Nacido en Buenos Aires en 1973, Joaquín Levinton se convirtió en una figura icónica del rock nacional gracias a su impronta irreverente, su sensibilidad poética y su inconfundible estética. Fue uno de los pilares de la escena musical de los años 90 y 2000, logrando trascender generaciones con un estilo propio, tan luminoso como melancólico. Su paso por programas televisivos, festivales masivos y colaboraciones con otros artistas consolidó una carrera que siempre combinó personalidad, humor y un carisma que lo distingue.

El comunicado de la cuenta oficial de Turf | Instagram: @turfoficial

En las últimas horas, quienes forman parte de su ámbito cercano, seguidores, colegas y amigos, siguen con atención cada actualización médica. En estas primeras horas posteriores al episodio, el panorama es alentador: Joaquín se encuentra acompañado, estable y respondiendo bien a las indicaciones del equipo médico. Su evolución inmediata permite mirar el proceso de recuperación con mayor tranquilidad.