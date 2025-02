Los Screen Actors Guilded Awards o SAG Awards son considerados el termómetro de lo que llegarán a ser los Oscars, y no solo se trata de unos premios que destacan las actuaciones más imponentes del año, como la de Cynthia Erivo y Demi Moore, sino que su alfombra roja se convierte en una pasarela. En la edición 2025, no solo se destacaron las mejores prendas, como vestidos y trajes, sino que las joyas ocuparon uno de los papeles principales.

Las distintas personalidades lucieron todo tipo de joyería y objetos que salieron de lo convencional. Mientras que algunas de las estrellas eligieron las firmas más reconocidas como Cartier y Bvlgari, otras fueron por los emprendimientos de diseñadores emergentes.

Úrsula Corberó, Sofía Carson, Selena Gomez y Fran Drescher

De Cynthia Erivo a Demi Moore, los mejores y peores looks de los SAG Awards 2025

Se llevó a cabo la 31.ª edición de los Screen Actors Guilded Awards o SAG Awards 2025, es decir los premios del Sindicato de Actores de Cine. Se trata de un evento que reúne a las personalidades más destacadas del cine y las premia por su trabajo a lo largo del año. Allí, dentro de los reencuentros y lo emocionante de cada discurso, se puede ver el real estilo de cada artista y los diseñadores que los acompañan. Desde Cynthia Erivo, después de su papel en Wicked, a Demi Moore, con el éxito de La Sustancia, repasamos cada look de los actores y actrices de Hollywood.

Cynthia Erivo interpretó a la perfección a Elphaba en "Wicked" y si bien no consiguió el premio a Mejor Actriz, ya que se lo llevó Demi Moore, sí fue una de las favoritas de la pasarela. Durante la última noche de premiación, apostó por un vestido con diseño de los años 90 que se llevó todas las miradas de los presentes en la alfombra roja.

La pieza plateada, que es parte del legado de Alexander McQueen en su etapa Givenchy, se destacó por un exclusivo tejido entramado con hilos metalizados y una imponente estructura que se vio realzada por una gran cantidad de flecos en el cuello, en las mangas amplias y la parte baja del vestido.

Selena Gomez, la estrella de “Emilia Pérez”, optó por un diseño que evocó el estilo del viejo Hollywood y hecho a medida. En color azul marino, acabado satinado y con un escote tipo bardot, eligió una pieza hecha a medida por la maison francesa Celine.

Se trató de una pieza clásica y sofisticada que combinó con labios y uñas rojas, además de un peinado simple, con raya al medio, y ondas de los años 50.

Sofía Carson, por su parte, lució un vestido en color rosa palo de la colección de alta costura Primavera 2025 Elie Saab. Se trató de una pieza ceñida al cuerpo con detalles satinados y drapeado en el escote y la cintura. Asimismo, modeló un impresionante collar de Chopard, compuesto por diamantes en corte circular que resaltaron la elegancia de su look.

Mientras, la presidenta de los SAG-AFTRA, Fran Drescher, optó por un color muy similar al de Sofía. La niñera más famosa se hizo presente con un traje de blazer cruzado con solapa ancha y cintura ajustada, además de unos pantalones a juego en el mismo tejido satinado color rosa.

Agregó una camisa de encaje en rosa palo y sandalias de tacón peep toe de plataforma con detalles metálicos. Complementó el outfit con un clutch de brillos y aros largos de diamantes.

La española, Úrsula Corberó, destacó con un mini dress en color blanco de Loewe, la firma de origen español de la que ella es imagen. La pieza constó de escote cuello redondo, falda de silueta globo y un tejido de lentejuelas en blanco.

Para completar el look, en los pies lució unos zapatos, modelo Toy, confeccionados en piel de cabra con puntera en forma de pétalo y tacón que recuerda a la base de una copa.

La actriz, nominada y ganadora por su papel de Elisabeth Sparkle en “La Sustancia”, Demi Moore no solo emocionó con su discurso sino que sorprendió con su look en la alfombra roja. Lució un vestido de cuero negro con cintura baja de Bottega Veneta, una colaboración personalizada entre la marca y su estilista Brad Goreski. Y lo complementó con joyería de Tiffany & Co., siendo el principal detalle el collar Jean Schlumberger con diamantes, lo que añadió un toque vibrante y audaz a su atuendo monocromático. Además, optó por llevar el cabello suelto, con raya al medio y ondas naturales.

Los SAG Awards 2025 dejaron no solo lo mejor del cine sino que prepararon el camino para los Oscars, pero, también mostraron que cada artista fue fiel a su estilo y estuvo acompañada por diseñadores que reflejaron cada personalidad y hasta homenajes a sus queridos personajes, como Cynthia Erivo en Wicked o Demi Moore en La Sustancia.

MVB