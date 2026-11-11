De Yami Safdie a Emmanuel Horvilleur y Dillom: Los argentinos que ya dicen presente en los Latín Grammy 2026 en Las Vegas

A un día de los Latin Grammy 2026, las principales figuras de la música latinoamericana comenzaron a reunirse en Las Vegas, Estados Unidos, donde Yami Safdie, Emmanuel Horvilleur y Dillom ya dijeron presente. Los tres representantes argentinos participaron de diferentes encuentros vinculados con la premiación y dejaron las primeras postales de una semana marcada por las celebraciones previas a la ceremonia.

La entrega se realizará este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, con una importante participación nacional entre los artistas seleccionados. Sin embargo, la actividad comenzó varios días antes de la gala principal, con recepciones, entrevistas y eventos exclusivos que permitieron conocer los looks elegidos por los invitados, además de algunos detalles de su paso por la ciudad estadounidense.

Los looks de Yami Safdie y Emmanuel Horvilleur

Yami Safdie fue una de las protagonistas del Best New Artist Showcase, organizado por la Academia Latina de la Grabación junto a Mastercard. La cantante participó como presentadora del encuentro, realizado el martes 10 de noviembre en el club KAOS del Palms Casino Resort, donde se reunieron los once aspirantes a Mejor Nuevo Artista. Emmanuel Horvilleur también compartió postales de su estadía, aunque con una propuesta de vestuario muy diferente.

Yami Safdie durante el evento previo a la ceremonia.



Para la ocasión, la joven eligió un vestido largo de color rosa pálido, con escote en V, bordados brillantes y una pronunciada abertura lateral. La prenda tenía una caída fluida, detalles transparentes y una pequeña cola que se extendía sobre el suelo. Completó el conjunto con sandalias plateadas de taco alto y llevó el cabello suelto, peinado con ondas suaves que acompañaron la estética del diseño.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta oficial de los Grammy, que mostró algunos de los atuendos elegidos para la celebración. La intérprete posó frente al panel institucional y dejó ver los detalles de su estilismo, que combinó con un maquillaje en tonos rosados. Su participación no terminará allí: está confirmada para actuar en la ceremonia principal y competirá por su trabajo discográfico "Querida Yo", dentro del apartado de pop tradicional.

Por su parte, el artista apostó por un saco celeste claro, remera blanca y pantalón negro de tiro alto. Para completar su apariencia, incorporó un pañuelo rojo anudado alrededor del cuello, pequeños aros y un peinado corto que dejó al descubierto su característico bigote fino. En una de las tomas apareció apoyado contra una pared rojiza, mirando hacia un costado.

Otra de las postales lo mostró dentro de un comercio, donde sumó una visera roja y blanca con la inscripción "Las Vegas". Frente a la cámara sostuvo un fajo de billetes con la cifra 100, en una escena que aportó un detalle divertido a su recorrido. El accesorio combinó con el pañuelo que había elegido para su vestimenta, mientras mantenía el saco celeste como prenda principal.

Emmanuel Horvilleur mostró su particular estilismo durante su estadía en Las Vegas.



Dillom en Las Vegas y su participación en los Latin Grammy 2026

Dillom fue otro de los protagonistas argentinos que se dejó ver en las actividades previas, aunque eligió una estética completamente distinta. El rapero participó de un encuentro, donde brindó una entrevista para el medio SNT. En el registro audiovisual apareció sosteniendo un micrófono rojo, con una copa en la mano, mientras conversaba con una de las personas presentes.

Para la ocasión, el intérprete apostó por un look negro compuesto por una remera de mangas largas y pantalones oscuros. Completó su vestimenta con anteojos de sol de gran tamaño y un anillo turquesa que contrastaba con el resto de las prendas. Su aparición quedó registrada en un video difundido a través de las redes sociales, donde se pudieron apreciar los detalles de su estilismo.

El artista competirá por "Rojo Profundo", seleccionada para el premio a Mejor Canción de Rock, una composición cuyos créditos comparte con Franco Dolzani, Eugenio García Carlés y Fermín Ugarte. No se trata de su primera experiencia en esta premiación, ya que en 2024 había recibido una nominación por "Por Cesárea", el disco que marcó una etapa importante en su carrera y consolidó su propuesta artística.

La representación argentina se extiende a otras figuras que llegan con importantes posibilidades de reconocimiento. CA7RIEL y Paco Amoroso acumulan siete candidaturas, entre ellas algunas de las principales distinciones por "FREE SPIRITS" y su colaboración con Sting. Por su parte, Milo J reúne cinco postulaciones como intérprete, impulsadas por el impacto de "La Vida Era Más Corta", uno de los proyectos destacados de esta edición.

Entre los protagonistas de la gala estará Bizarrap, quien actuará junto a otros referentes internacionales, mientras que Nathy Peluso integra la programación artística y buscará una estatuilla por "Malportada". Trueno tendrá un papel diferente: fue anunciado como uno de los presentadores invitados, junto a figuras como Pablo Alborán, Camila Cabello y Greeicy. De esta manera, la participación nacional irá más allá de la competencia.

Con Yami Safdie, Emmanuel Horvilleur y Dillom ya instalados, las actividades de los Latin Grammy 2026 comenzaron a mostrar otra faceta de los artistas argentinos. Sus apariciones dejaron desde propuestas elegantes para la alfombra roja hasta vestuarios más informales, antes de una entrega que reunirá a distintas generaciones de músicos y pondrá nuevamente sus trabajos frente a referentes de toda Latinoamérica.