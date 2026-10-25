Esteban Lamothe presentó a su perro Rufián y mostró cómo se adapta a la convivencia con Débora Nishimoto y su gatita

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto atraviesan uno de los momentos más especiales de su relación. Tras anunciar que se casarán el próximo 4 de diciembre, la pareja comenzó una etapa marcada por la convivencia. A principios de julio de este año se mudaron a un nuevo departamento y formaron una familia ensamblada que incluye no sólo a Luis Ernesto, el hijo del actor, sino también a sus mascotas: Rufián, el perro del actor, y Suzuki, la gatita de la actriz.

Esteban Lamothe mostró cómo es la convivencia de su perrito Rufián en la nueva casa junto a Débora Nishimoto

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto comenzaron a convivir a principios de julio de 2026, cuando decidieron mudarse juntos y dar un nuevo paso en su relación de noviazgo. La mudanza también implicó integrar a sus mascotas bajo el mismo techo: una gatita de 10 años y un perrito mestizo de tamaño pequeño y edad avanzada. A través de sus redes sociales, el intérprete mostró cómo se llevan y presentó a su compañero de hace 16 años.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto | Instagram

"Hace 16 años que Rufi me acompaña a todos lados", escribió el actor en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Allí, además de mostrar al can de tamaño, recordó cómo fue el vínculo desde que llegó a su vida y cómo cambió el cuidado que necesita con el paso del tiempo. "Lo cuidé cuando era un bebito y ahora es tan viejito que tengo que cuidar más todavía", resaltó sobre su mascota, que, pese a la edad, conserva las ganas de acompañarlo en sus planes. Según explicó en el clip que compartió, la energía perruna sigue intacta y los paseos continúan siendo uno de sus momentos preferidos.

Rufián, el perro de Esteban Lamothe | Instagram

Esteban Lamothe explicó los detalles de la adaptación con Suzuki

Sin embargo, la convivencia con Suzuki es una experiencia nueva para él, que nunca antes había compartido su espacio con un felino. "Esta es la primera vez que convive con un gato, y la verdad que se lleva bastante, bastante bien, salvo que Suzuki a veces le quiere comer la comida", explicó Esteban Lamothe, quien hasta ahora había resguardado los detalles de su vida en pareja con Débora Nishimoto.

En cuanto a sus hábitos, señaló que su perro tiene dos grandes placeres: comer y recrearse al aire libre. "Sus dos momentos favoritos del día son almorzar y salir a pasear", dijo. También destacó que sigue siendo muy activo: "La verdad que a pesar de que tiene unos cuantos años es un perrito muy, muy vital".

El actor también explicó que su compañero disfruta de acompañarlo cuando sale a tomar algo o va a la plaza. "Me acompaña a todos lados. Se pone muy, muy contento cuando llegamos a la plaza o a tomar algo", contó. Y, como si eso fuera poco, reveló que hay un tercer momento que espera todos los días: "Ah, y tiene un tercer momento preferido: llegar y acostarse a dormir con su silla".

Esteban Lamothe paseando junto a Débora Nishimoto y su perro, Rufián | Instagram

Mientras Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se acostumbran a compartir el mismo hogar, sus mascotas también se adaptan a la nueva dinámica familiar. Por lo pronto, conviven en armonía, comparten los espacios y hasta duermen en el mismo lugar sin generar tensiones. Se trata de una señal positiva en el proceso de adaptación, ya que la convivencia entre animales puede requerir tiempo, paciencia y respeto por los espacios de cada uno.