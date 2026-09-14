Adiós a los sillones individuales: Débora Nishimoto y Esteban Lamothe renovaron su living con el sofá modular que es tendencia

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe atraviesan una nueva etapa en su convivencia y eligieron renovar uno de los espacios más importantes de su hogar. El living de su departamento se transformó con la incorporación de un sofá modular de diseño contemporáneo, que reemplazó los sillones individuales y se convirtió en protagonista del ambiente. La pieza, compuesta por módulos independientes y tapizada en tonos claros, aporta flexibilidad y se adapta a distintas configuraciones, integrándose de manera precisa.

El nuevo sofá modular que completa el living de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe decidieron apostar por un cambio en la decoración de su nuevo hogar, donde cada detalle refleja su estilo compartido. En el living, la pareja incorporó un sofá modular que destaca por sus formas curvas y su versatilidad, capaz de transformarse según las necesidades del ambiente. El diseño elegido se integra a la paleta neutra y a los materiales que caracterizan el departamento, consolidando un espacio que combina funcionalidad y estética contemporánea.

El nuevo sofá modular de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

A través de sus redes sociales, la pareja mostró el modelo que eligieron, caracterizado por su diseño contemporáneo y versátil. Se trata de un conjunto de módulos cúbicos con base plana y bordes redondeados, acompañados por respaldos y apoyabrazos acolchados de perfil curvo, que pueden disponerse en distintas configuraciones según el espacio y la necesidad. Este detalle permite separar los bloques para utilizarlos de manera independiente. Puede disponerse en forma de “L”, funcionando como chaise longue, lo que lo convierte en una pieza adaptable.

El tapizado en tono blanco roto, con fundas removibles y lavables, aporta practicidad y mantiene la estética limpia del ambiente. Las costuras visibles delimitan cada módulo y refuerzan el carácter artesanal del diseño, mientras que la estructura se apoya sobre patas discretas, acentuando su aspecto minimalista. La elección del sofá modular responde a una tendencia en interiorismo que privilegia la flexibilidad y la comodidad. En el caso de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe, se integra a la estética sin perder armonía.

El nuevo sofá modular de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

La pieza se convierte en protagonista del living, aportando amplitud y un estilo contemporáneo que se adapta tanto a reuniones sociales como a momentos de descanso. Este sector de la casa refleja una propuesta cuidada, donde cada elemento fue seleccionado para mantener un equilibrio entre diseño y funcionalidad. El piso de parquet en espiga aporta elegancia y calidez, mientras que la paleta de colores incluye blanco, gris claro, beige y tierra. En este escenario, el sillón se destaca, consolidándose como protagonista.

El departamento de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe: combina estilo retro moderno y detalles contemporáneos

Además del sillón, el ambiente principal del departamento de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe cuenta con una mesa ovalada de vidrio que aporta amplitud visual y transparencia. Alrededor, grandes almohadones de piso en lino color crudo y mostaza suman un toque relajado y de color dentro de la propuesta neutra. La decoración se completa con plantas de interior que refuerzan la conexión con la naturaleza.

El living de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

La cocina del departamento mantiene una estética retro, con tonalidad verde agua, un antiguo horno y un mueble abierto con estantes blancos. El piso calcáreo con dibujos geométricos y las paredes revestidas en azulejos blancos refuerzan el carácter personal del ambiente. Este espacio se convirtió en uno de los más comentados por los seguidores de la actriz, que destacaron su originalidad y estilo. La combinación genera un ambiente elegante y funcional, que se integra a la propuesta general de la residencia.

La mudanza de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto marcó el inicio de una nueva etapa en su relación. La convivencia en Recoleta refleja un presente compartido y un proyecto en común, donde el diseño del hogar acompaña la personalidad de ambos. El living, con su sofá modular como protagonista, se convirtió en el símbolo de esta nueva etapa, mostrando cómo las tendencias en interiorismo pueden integrarse a la vida cotidiana de manera práctica y estética.

El living de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto eligieron renovar su hogar con detalles que reflejan su estilo compartido y una estética contemporánea. La convivencia en Recoleta se acompaña de un living donde cada pieza cumple un rol dentro de una propuesta marcada por tonos neutros y materiales nobles. El sofá modular que incorporaron se convirtió en el centro del ambiente, aportando versatilidad y diseño, mientras que el resto de la decoración refuerza la idea de un espacio pensado para disfrutar en pareja.

VDV