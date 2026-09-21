Debora Nishimoto compartió cómo fue su infancia en Argentina siendo japonesa: “Otra forma de enfrentar el mundo”

Débora Nishimoto es una talentosa actriz argentina de ascendencia japonesa que se convirtió en una de las figuras más queridas del espectáculo tras su consagratorio papel como Mei en la exitosa serie Envidiosa . Su frescura, carisma y autenticidad frente a las cámaras cautivaron de inmediato al público local. Aunque por sus venas corre sangre 100 % japonesa debido a sus abuelos inmigrantes, ella nació en Buenos Aires y se crió asistiendo a colegios públicos bien argentinos . Esta particular combinación cultural forjó su identidad única, y su vínculo con Japón mutó a lo largo de su infancia y juventud.

Débora Nishimoto

Débora Nishimoto y su infancia en la Argentina siendo japonesa

Débora Nishimoto nació y se crió en Buenos Aires, y su infancia en la Argentina siendo japonesa hizo que su vínculo con el país de sus raíces se volviera más fuerte mientras el interés crecía en ella. En conversación con Infobae, reveló que "mis padres me mandaron a colegios públicos, bien argentinos, no es que fui a la escuela japonesa y solo estaba entre japoneses, al revés". Esta experiencia escolar la sumergió de lleno en la idiosincrasia porteña, generando un contraste natural con las vivencias de su hogar.

Al respecto, la artista recuerda que "mis abuelos paternos llegaron de Hiroshima durante la guerra sin nada y después de unos años pusieron una tintorería que se llamaba “Hiroshima”. Mis padres, eran profesionales, habían estudiado una carrera y no querían seguir con el negocio familiar". Esta transición generacional marcó su infancia, en un entorno donde la herencia oriental convivía de cerca con las pasiones locales. "Mi papá en un momento dio clases de castellano a japoneses, todos estaban acá por el tango, bailaban, eran bandoneonistas… Un fanatismo. Cuando uno es chico quiere amalgamarse", detalló.

Con el paso de los años, aquel deseo infantil de encajar se transformó en una aceptación plena y armónica de su doble identidad. Lejos de vivirlo como una contradicción, Débora logró integrar la timidez y el respeto de la cultura nipona con la expresividad rioplatense. Su presente refleja una síntesis perfecta de ese camino, concluyendo con orgullo: "Nací acá y mis papás nacieron acá entonces soy recontra argentina, pero soy una mezcla de las dos culturas. Cuando pienso en mí veo muy claro mi lado japonés y mi lado argentino".

Débora Nishimoto

Japón y un amor que fue creciendo con el paso del tiempo

El vínculo de la Débora Nishimoto con Japón, la tierra de sus ancestros, no fue automático, sino un proceso de maduración y descubrimiento personal. Durante su niñez y adolescencia, el deseo de encajar en la cultura porteña la distanció temporalmente de sus raíces. Sin embargo, al alcanzar la adultez, sintió una profunda e inevitable curiosidad por explorar el legado de sus abuelos. Ella misma recuerda, en aquella entrevista a Infobae, que "de grande quise empezar a estudiar el idioma, empecé a leer literatura japonesa, todo fue muy paulatino y eso es algo que agradezco. Nunca me obligué a decir 'me tiene que gustar Japón porque soy japonesa', fue de a poco. Hasta que viajé allá y me enamoré por completo".

Sin embargo, llegó el ansiado primer viaje a Japón, que marcó un antes y un después en su vida, consolidando su romance con el país asiático, aunque también la enfrentó a una revelación inesperada sobre su propia identidad. A pesar de su herencia genética pura, su corporalidad y costumbres occidentales la delataban de inmediato ante los ojos de los locales. Al evocar esa experiencia, Débora explicó: "Cuando fui a Japón pensé que la gente me iba a tomar como japonesa, pero me preguntaban si era mezcla, si era un cuarto japonesa. Yo soy 100 % japonesa, pero hay algo en la manera de caminar, de hablar, de vestirme, de ser y se dan cuenta".

Débora Nishimoto

Esta dualidad también se trasladó a las pantallas de televisión, donde su fisonomía oriental suele ser generalizada por el público, algo que Débora Nishimoto abraza con total naturalidad debido a las licencias de la ficción, sin perder de vista su verdadero origen. "Obviamente prefiero que me llamen japonesa, pero está bien que me digan china en Envidiosa porque el personaje es chino. Nací acá, soy argentina, yo defendía mucho que me identificaran con una nacionalidad propia", explicó, dejando en claro cómo es su vida en la Argentina siendo japonesa.

A.E