A qué se dedican hoy Delfina Peña y Walter Bruno, los otros protagonistas de la versión argentina de High School Musical

Delfina Peña y Walter Bruno fueron los finalistas para la versión argentina de la popular película de Disney, High School Musical , unto a Fer Dente y Agustina Vera realizaron la versión argentina de esta popular historia. Sin embargo, con el paso del tiempo cada uno fue encontrando su propio lugar en la escena artística y es por eso que muchos fanáticos de la ficción se preguntan hoy qué es de la vida de quienes optaron por un perfil bajo.

High School Musical Argentina, el proyecto que dio a conocer nuevos talentos

En 2008, el fenómeno mundial de High School Musical tuvo su esperada adaptación argentina y se convirtió rápidamente en un suceso local. Con canciones pegadizas, coreografías inolvidables y una historia que conectó con el público joven, la versión nacional logró trasladar el espíritu del musical original a la pantalla y a los escenarios del país.

Una de las grandes particularidades del proyecto fue que sus protagonistas fueron elegidos a través de un casting televisado, emitido por eltrece, que mantuvo en vilo a miles de espectadores. De allí surgieron los nombres de Fer Dente, Delfina Peña, Walter Bruno y Agustina Vera, quienes se ganaron el cariño del público y se transformaron en ídolos adolescentes de toda una generación.

Agustina Vera, Fer Dente, Walter Bruno y Delfina Peña

Tras el éxito arrollador del musical, algunos de ellos lograron consolidar una carrera artística sostenida en el tiempo como fue el caso de Fer Dente, quien continuó desarrollándose como actor, director y conductor, con una fuerte presencia en televisión y teatro, que lo acompaña también con su faceta como influencer en redes sociales.

Algo similar ocurrió con Agustina Vera, quien también siguió ligada al mundo artístico y a lo largo de los años participó en distintas obras teatrales y proyectos, reafirmando así su vocación. De hecho, actualmente forma parte de la producción artística llamada Company junto a Fer Dente en el El Nacional Sancor Seguros. Además, se encuentra enfocada en la maternidad y en la crianza de su hija.

Qué es de la vida de Delfina Peña y Walter Bruno, protagonistas de High School Musical Argentina

Sin embargo, Walter Bruno y Delfina Peña eligieron seguir sus vidas lejos de los grandes medios y del foco televisivo. Por esta razón, la fama y popularidad que adquirieron pasó a convertirse en algo más reservado, lo cual generó curiosidad en los últimos días y varias preguntas acerca de su presente.

Fer Dente, Walter Bruno y Delfina Peña

Debido a la tecnología y el uso de las redes, esta incógnita encontró respuesta rápidamente. Tanto Walter Bruno como Delfina Peña siguen de cerca su pasión al arte, aunque desde un perfil más bajo. Ambos se desempeñan como vocal coach, brindan cursos de canto y comparten su experiencia y conocimientos con nuevos talentos que buscan formarse en el ámbito musical.

Además, utilizan su creatividad en Instagram y TikTok para generar contenido vinculado a la música y el entrenamiento vocal, una estrategia que les permite atraer alumnos y mantenerse activos en el universo digital, sin perder la esencia artística que los caracterizó desde sus inicios. En el caso de Delfina Peña, su presente también está marcado por una etapa muy especial.

La artista se encuentra esperando su tercer hijo y a través de su red social, donde posee más de 70 mil seguidores, comparte el crecimiento de su pancita y esta nueva faceta personal, que la tiene muy entusiasmada. Así, sigue emocionando a quienes la recuerdan desde aquellos años dorados del proyecto televisivo que marcó un antes y después en su carrera.

En resumen, Delfina Peña y Walter Bruno, los otros protagonistas de la versión argentina de High School Musical, se dedican actualmente a enseñar técnicas vocales y brindar clases a aquellas personas que buscan aprender a cantar o potenciar su habilidad artística.