Hace varios años, Fer Dente tuvo la oportunidad de abrir su corazón en una íntima entrevista y terminó confesando cómo fue el momento en el que su madre le reveló quién era su verdadero padre.

En ese momento, el reconocido conductor aseguró que era el hijo de un cura: "Mamá se sinceró y me reveló que soy hijo de un cura, quien había sido catequista del colegio de mis hermanos".

Imagen reciente de Fer Dente.

Ahora, en una entrevista con Gente, el productor teatral dio más detalles del momento: "Catequista de un grupo del colegio, mamá se había enamorado de él, y él de ella. Resaltó que fui fruto 'de un gran amor'. Me sentí ante una historia de novela", y agregó: "No lo podía creer. Si mi madre siempre había sido mi ídola, ese día subió aún más de categoría. ¡Qué osada!, ¡¡qué valiente!!, ¡¡¡qué jugada!!! Me encanta pensar que tengo algo de eso de ella, de ir por todo, contra todo".

Por último, Fer Dente confesó que saber esto hizo que mejorara su vínculo con su padrastro: "Entendí que con todo lo cavernícola, cerrado y conservador que era, me adoptó, eligió como su hijo y me crió con un inmenso amor. En la actualidad, te afirmo, es una de las personas que más ternura me generan en la vida".

Fer Dente reveló que conoció a su padre biológico

Cuando le preguntaron si conoció al cura, el artista confesó que sí, pero que no lo consideraba su padre: "Lo conocí, sí, pero yo elegí que no fuera mi papá ni construir un vínculo con él".

Además, Fer Dente explicó por qué tomó esta decisión: "Es como ahora el hijo de un vientre subrogado: la responsable del vientre no es la mamá. Eso no convierte a mi padre biológico en mejor ni peor persona. Mi realidad es que Pepe Dente y Ada Rizutti fueron mis papás".

J.C.C