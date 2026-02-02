Así fue el humilde cumpleaños de Julián Álvarez: en familia, casero y con una torta en honor a su hijo

La vida de Julián Álvarez atraviesa uno de sus momentos más especiales y eso quedó reflejado en la manera en la que eligió celebrar su cumpleaños número 26. Instalado en España y enfocado en su presente profesional con el Atlético de Madrid, el futbolista optó por un festejo íntimo, familiar y sin estridencias, muy alineado con el perfil bajo que siempre lo caracterizó.

Julián Álvarez junto a su hijo Amadeo

A través de sus redes sociales, Julián Álvarez compartió algunas imágenes del encuentro, donde se lo ve acompañado por su pareja, Emilia Ferrero, su hijo Amadeo y su mascota. “Muchas gracias por tanto cariño”, escribió el delantero, agradecido por los mensajes recibidos en una fecha que combinó lo personal con lo laboral.

Un festejo cargado de emoción

Las fotos del cumpleaños de Julián Álvarez mostraron una celebración casera, lejos de lujos y grandes producciones. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la torta elegida para la ocasión, decorada especialmente en honor a Amadeo, marcando así el primer cumpleaños del deportista con su nuevo rol como padre.

La torta de Julián Álvarez en honor a Amadeo

Por su parte, Emilia Ferrero también compartió un mensaje especial para su pareja. Junto a una foto tomada durante el embarazo, escribió: “Sencillo, tranquilo y trabajador. De pocas palabras y gran corazón. Nuestro lugar seguro. Feliz cumpleaños, mi amor. Te amamos”, una dedicatoria que conmovió a miles de usuarios y superó rápidamente los 40 mil “me gusta”.

Una historia de amor que nació en la infancia

La relación entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero tiene una raíz profunda y poco habitual en el mundo del espectáculo. Ambos se conocen desde niños en Calchín, el pueblo cordobés donde creció el futbolista. Fue el propio delantero quien recordó ese inicio en el documental Julián Álvarez: Standing Alone, estrenado en 2024.

Julián Álvarez junto a Emilia Ferrero, su hijo Amadeo y su mascota

“Nos conocemos desde que teníamos, creo, nueve o diez años. Yo soy de Calchín, el pueblo. Su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos”, contó Julián Alvaréz, dejando en claro que el vínculo se construyó mucho antes de la fama.