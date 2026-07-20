Así está hoy Aurora, la hija de Delfina Blaquier y Nacho Figueras, a sus 20 años

El tiempo transcurre con velocidad y las nuevas generaciones pisan fuerte en la escena pública actual. Aurora Figueras, la hija mayor de Nacho Figueras y Delfina Blaquier, alcanza los veinte años con un perfil propio muy definido y sumamente cautivador. Ella transita esta etapa vital combinando la creatividad artística con su firme vocación por el diseño industrial.

Su presencia en las redes sociales genera fascinación inmediata entre los seguidores de sus padres. La joven equilibra la exposición mediática con valiosos proyectos personales y momentos de desconexión en el campo. Cada aparición pública desata comentarios elogiosos sobre su carisma natural y su frescura arrolladora.

A los 20 años, Aurora Figueras con sus padres, Nacho Figueras y Delfina Blaquier.

Aurora Figueras y su pasión por el diseño industrial

La joven transita el tercer y último año de la carrera de Diseño Industrial con un entusiasmo admirable. Esta disciplina le permite investigar, probar caminos distintos y explorar el diseño de muebles sin cerrarse a una sola idea. Los museos, las galerías de arte y las capitales del mundo forman parte de su paisaje cotidiano desde la infancia.

Aurora Figueras.

Su crianza transcurre entre Argentina, Estados Unidos y Europa debido a la intensa actividad deportiva familiar. De esta manera, la universidad se convierte en el espacio perfecto donde plasma toda esa influencia estética acumulada durante sus numerosos viajes.

El imponente parecido físico y el sello de Delfina Blaquier

El parecido entre Aurora y su madre resulta absolutamente innegable desde cualquier perspectiva visual analizada. Ambas comparten la misma mirada profunda y una figura que capta todas las miradas. Delfina Blaquier transmite su legado estético, su porte distinguido y su sensibilidad artística a su hija mayor de manera natural.

Aurora Figueras, a sus 20 años.

Las fotografías compartidas en las redes sociales muestran gestos idénticos, facciones simétricas y expresiones similares que sorprenden a todos. Esta similitud genera miles de reacciones positivas entre los usuarios de internet que celebran la genética familiar. Así, Aurora hereda no solo los rasgos físicos más característicos, sino también la distinción innata que acompaña a su madre.

Las Blaquier: Pasión por los caballos y la moda

El campo y la cría de caballos ocupan un lugar central en su vida cotidiana para encontrar calma y desconexión. Su guardarropa refleja una curaduría impecable donde conviven la comodidad urbana, los abrigos de paño y las blusas translúcidas. Las imágenes de su perfil revelan una predilección por los colores sobrios combinados con tonos intensos como el rojo pasión.

Aurora Figueras apasionada por el diseño industrial además de los caballos y la moda.

En definitiva, Aurora Figueras se posiciona hoy como una joven auténtica que desafía las etiquetas y abraza la exploración como motor de su vida. Entre los tableros de diseño industrial, las estancias de campo y sus escapadas por Punta del Este, consolida un estilo libre, inspirador y con sello propio que marca tendencia.