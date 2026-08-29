Delfina Blaquier dio cátedra de estilo y cambió los jeans por el pantalón Vichy que es protagonista esta temporada

A la hora de armar un look cotidiano con personalidad, Delfina Blaquier suele apostar por prendas clásicas y combinaciones simples. Esta vez, la referente de estilo dejó de lado los jeans tradicionales y eligió un pantalón estampado que suma un detalle diferente a un outfit pensado para los últimos días del invierno argentino.

Delfina Blaquier dio cátedra de estilo con su look

Delfina Blaquier dio cátedra de estilo y cambió los jeans por el pantalón Vichy

El protagonista del look de la empresaria es un pantalón de tiro alto y silueta amplia, con una caída relajada que se aleja de los modelos más rígidos. Su particularidad está en el estampado Vichy de microcuadros en tonos marrón, chocolate y beige, una versión más discreta del clásico gingham que permite llevarlo como si fuera un neutro.

El cuadro Vichy suele estar asociado a los looks de primavera y verano, especialmente en sus versiones de mayor contraste. Sin embargo, la elección de Delfina Blaquier demuestra cómo el estampado puede cambiar por completo cuando se traslada a una paleta de marrones y tonos tierra, mucho más vinculada a los meses fríos.

El look de Delfina Blaquier

Además del estampado, el corte es otro de los puntos fuertes. La silueta amplia y cómoda se inscribe dentro de la tendencia de los pantalones relajados, que ganaron terreno frente a los modelos más ajustados y que permiten construir looks de todos los días sin resignar estilo.

El look de Delfina Blaquier, paso a paso

Para acompañar el pantalón, Delfina Blaquier eligió una remera negra de manga corta y cuello redondo como primera capa. El top ajustado y ligeramente corto deja ver parte de la cintura y genera un contraste con el volumen del pantalón.

Después sumó un sweater tejido de hilado grueso en color beige. En el video, la modelo mostró el paso a paso de su Get Ready With Me y primero llevó el abrigo sobre los hombros para finalmente incorporarlo al conjunto. Una parte del tejido queda apenas dentro del pantalón, un recurso conocido como french tuck, que ayuda a marcar la cintura.

El accesorio elegido para completar el conjunto fue un cinturón fino de cuero negro con hebilla dorada, que además de sumar un detalle al look, enfatiza el tiro alto del pantalón. En los pies llevó mocasines planos de gamuza en tono arena, con un detalle de borlas en la parte delantera. El calzado mantiene la paleta cálida del outfit y refuerza el espíritu relajado de la propuesta.

Para completar el estilismo, Delfina Blaquier apostó por la naturalidad. Comenzó el video con el pelo recogido en un rodete descontracturado y luego lo soltó, dejando el cabello con ondas relajadas. El maquillaje siguió la misma línea, con un acabado natural que acompañó sin competir con el estampado del pantalón.

Cómo llevar el pantalón de microcuadros

El look de Delfina Blaquier también deja una clave para quienes quieran incorporar el Vichy en los meses fríos: combinarlo con prendas lisas y en colores neutros. El marrón y el beige funcionan como base, mientras que el negro aporta contraste y permite que el estampado sea el protagonista.

La elección de una versión de microcuadros también hace que el pantalón resulte más fácil de combinar. Al tratarse de un dibujo pequeño y de bajo contraste, a cierta distancia puede funcionar casi como una textura, por lo que admite sweaters, camisas, camperas y abrigos sin generar un conjunto recargado.

El outfit de Delfina Blaquier con accesorios minimalistas

Así, el pantalón estampado se presenta como una alternativa para salir de la fórmula de jean y sweater durante los últimos días del invierno. Una pieza cómoda, de silueta amplia y con un estampado clásico que, llevado en tonos tierra, encuentra una nueva manera de incorporarse al guardarropa cotidiano.