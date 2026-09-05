Aurora Figueras dio cátedra de estilo con el abrigo perfecto para enfrentar los últimos días del invierno

Aurora Figueras, la hija de Delfina Blaquier y Nacho Figueras, volvió a conquistar a sus seguidores al dar cátedra de estilo con el abrigo perfecto para enfrentar las bajas temperaturas y despedir al invierno. Tal como se puede ver en las fotos que compartió en su red social, la heredera de una de las familias más influyentes del polo y la moda llevó una prenda funcional y en tendencia.

Así es la campera de Aurora Figueras que fue protagonista de un look abrigado y campestre

El estilismo de Aurora Figueras es un ejemplo perfecto de que hay prendas que resuelven un look entero sin necesidad de demasiados recursos. En medio del campo, rodeada de caballos y con una estética que parece salida de un editorial ecuestre, la joven eligió un abrigo de inspiración aviadora que se convirtió en el gran protagonista del conjunto.

La elección no podría ser más adecuada para despedir el invierno. Cálido, funcional y con una fuerte personalidad, el modelo recupera una de las tendencias que más fuerza tomó en las últimas temporadas: los abrigos de estética utilitaria y heritage, especialmente aquellos que reinterpretan las clásicas camperas de aviador, las prendas de equitación y el universo country.

La campera de Aurora Figueras que fue protagonista de un look abrigado y campestre

Tal como se puede ver en su reciente posteo de Instagram, Aurora Figueras lleva una campera de cuero, en una combinación de marrón chocolate, camel y negro, con el cuello y el interior confeccionado en tela de corderito. El contraste de materiales le aporta profundidad al look y hace que una prenda esencial se vea mucho más sofisticada.

Sin dudas, su campera de inspiración aviador tiene todo lo necesario para convertirse en el abrigo comodín de la temporada de transición. Su silueta remite a las clásicas prendas pensadas para proteger del frío y del viento, pero hoy aparece reinterpretada desde una mirada mucho más urbana.

Aurora Figueras dio cátedra de estilo con el abrigo perfecto para enfrentar los últimos días del invierno

El cuello de corderito es uno de los detalles que más se destacan. Además de aportar abrigo, genera ese efecto visual envolvente que hace que la parte superior del look gane protagonismo. El resultado es una estética relajada, pero con una cuota de lujo discreto.

En el caso de Aurora Figueras, la elección de una paleta tierra potencia todavía más esa sensación. Los marrones, camel y negro funcionan como colores neutros y permiten que la prenda dialogue naturalmente con el entorno rural. Sin embargo, hay un detalle que rompe con la neutralidad del outfit y demuestra que los accesorios son fundamentales para la joven.

Pañuelo rojo, el toque inesperado en el look de Aurora Figueras

Aurora Figueras sumó un pañuelo de seda en rojo intenso con estampado en tonos claros. Este accesorio funciona como un pequeño golpe de color frente a una combinación dominada por marrones y negros. Además, refuerza la inspiración ecuestre y country chic del look.

En lugar de competir con el abrigo, este complemento funciona como su contrapunto: rojo contra marrón, seda contra tela polar, delicadeza contra funcionalidad. Más allá de este look puntual, el estilo de Aurora Figueras conecta con una tendencia que viene tomando cada vez más espacio: la incorporación del universo ecuestre al guardarropa cotidiano. Botas de montar, chaquetas estructuradas, camperas enceradas, cuero, gamuza, cinturones, pañuelos y tonos como chocolate, caramelo, verde oliva y bordó forman parte de esta estética. La diferencia respecto del clásico look de campo es que ahora esas piezas se combinan con elementos más urbanos y minimalistas.

El pañuelo rojo, el toque inesperado en el look de Aurora Figueras

De esta manera, Aurora Figueras dio cátedra de estilo con el abrigo perfecto para enfrentar los últimos días del invierno. La campera aviadora se destaca por sus raíces en la indumentaria funcional mientras que su cuello de corderito y su paleta de colores la convierten en una pieza sofisticada.