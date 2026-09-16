Quién es Alba, la hija de Delfina Blaquier y Nacho Figueras

Referentes icónicos del polo y el lifestyle, tanto Nacho Figueras (49) como Delfina Blaquier supieron transmitirle a sus cuatro hijos el valor de la vida en familia y un estilo que los identifica. Los caballos y el polo están presentes en todos los integrantes del clan, a tal punto que los dos varones, Hilario (26) y Artemio (16), ya compiten activamente en el polo, mientras que las dos herederas, Aurora (20) y Alba (13), se volcaron más por la equitación.

Alba Figueras sobre su caballo.

Siempre unidos y entrelazados, los viajes y la vida nómade son una constante, y durante los meses del verano boreal suelen hacer base en los Estados Unidos, desde donde se trasladan ante cualquier compromiso que surja. Como ocurrió semanas atrás, cuando Nacho viajó a jugar por primera vez a Malasia invitado por el príncipe de Johor.

Los comentarios en las redes sobre Alba Figueras: "¡No puede ser más linda"

Uno de los lugares que mejor les sienta en tierras norteamericanas es Virginia. Allí la pareja compartió fotos de las vacaciones que Delfina caracterizó con la siguiente frase: “Verano, familia, amigos, caballos. En ese orden, la mayoría de los días”. Quien no pasó desapercibida en ese posteo fue la princesa de la familia, Alba, quien ya despierta comentarios en las redes. “Que Bella y grande está la niña”, y “Alba no puede ser más linda!” son algunos de los cumplidos que le dedican a la adolescente.

A la izquierda, una de las fotos compartidas por Delfina junto a su esposo e hija. A la derecha, Alba demuestra su pasión heredada.

Así, los Figueras-Blaquier compartieron cómo disfrutan sus vacaciones: entre familia, amigos y, por supuesto, rodeados de caballos.