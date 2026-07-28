Delfina Blaquier mostró la nueva decoración de su living: estilo boho chic, sillón de ratán y lámparas de diseño

Delfina Blaquier volvió a robarse la atención de sus seguidores al dejar ver un nuevo rincón de su hogar. En esta oportunidad, la fotógrafa y empresaria mostró la decoración de su living, un espacio que refleja su gusto por los ambientes luminosos, los materiales nobles y una estética relajada que combina elegancia con comodidad.

Delfina Blaquier

Fiel al estilo despojado y atemporal de Delfina Blaquier, el ambiente se destaca por la armonía de sus colores, la presencia de fibras naturales y una cuidada selección de muebles y objetos decorativos. Cada elemento parece pensado para crear una atmósfera serena, donde el diseño dialoga con la naturaleza y la luz ocupa un lugar central.

Así es el living de Delfina Blaquier

El living de Delfina Blaquier apuesta por una paleta de colores neutros, con tonos arena, beige, blanco roto y marrones suaves que aportan calidez sin recargar el ambiente. Los grandes ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural, mientras que las cortinas de lino filtran la iluminación y generan una sensación de tranquilidad.

Así es el living de Delfina Blaquier

Entre las piezas que más llaman la atención se encuentra un sillón de ratán, acompañado por muebles de madera de líneas simples y textiles confeccionados con fibras naturales. Alfombras de aspecto artesanal, mantas tejidas y pequeños detalles decorativos completan un living donde la funcionalidad y la estética conviven en equilibrio.

Las lámparas de diseño de Delfina Blaquier

Otro de los protagonistas del living de Delfina Blaquier son las lámparas de diseño, que funcionan tanto como elementos decorativos como fuentes de iluminación. Con pantallas de fibras naturales y formas orgánicas, aportan personalidad al espacio sin romper con la sobriedad del conjunto.

Así es el living de Delfina Blaquier

La decoración remite al estilo boho chic, una tendencia que combina materiales naturales, colores suaves y piezas artesanales para crear ambientes acogedores. En el living de Delfina Blaquier, esa propuesta se complementa con detalles propios del diseño contemporáneo, dando como resultado un espacio elegante, luminoso y pensado para privilegiar el confort por encima de los excesos.