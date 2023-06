Delfina Chaves vive uno de los mejores momentos en su carrera como actriz. En la actualidad se encuentra en Ámsterdam cumpliendo con su nuevo desafío interpretativo, encarnar a Máxima Zorreguieta, la reina de los Países Bajos.

Es importante recordar que la también modelo de 27 años quedó seleccionada para interpretar a la royal argentina en una nueva serie para la plataforma Star Plus, que tiene fecha de estreno para el 2024. No obstante, Delfina, durante las grabaciones de esta producción sufrió una descompensación de salud, pero la situación se volvió más dramática por estar fuera del país y no hablar el idioma de este país.

A través de sus historias de Instagram, reveló lo difícil que fue comunicarse con la farmacia para solicitar el medicamenta que le quitaría la dolencia que presentaba. "Imaginame en la farmacia explicándole el dolor del nervio ciático", escribió Delfina Chaves en el texto que acompaña el registro.

Historia de Delfina Chaves.

Asimismo, se conoció que no es la primera vez que Delfina atraviesa un momento difícil como este. Al parecer, esto le ocurre muy a menudo. En la farmacia, el especialista le entregó unos parches de calor con los que pudo calmar el dolor y continuar con las grabaciones.

El nuevo look de Delfina Chaves

Para interpretar a Máxima Zorreguieta, Delfina Chaves se realizó un drástico cambio de look. La novedad lo compartió a través de sus redes sociales.

El nuevo look de Delfina Chaves.

El color que la actriz adaptó para su cabello es un rubio platinado, muy diferente al castaño claro que suele usar. "Nuevo color", escribió Chaves para así darle apertura a esta nueva etapa profesional.

