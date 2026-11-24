Cecilia Insinga atraviesa un momento de incertidumbre profesional luego de enterarse de que no continuará en LN+. La periodista contó que, a partir del próximo 31 de diciembre, dejará de formar parte de la señal, ya que el programa que conducía llegará a su fin. La noticia le fue comunicada hace algunas semanas y decidió compartir lo sucedido a través de un mensaje en el que explicó cómo recibió la decisión.

Cecilia Insinga se pronunció sobre su presente laboral

La esposa de Diego Brancatelli también hizo hincapié en una situación que le generó especial malestar: mientras que sus compañeros serán reubicados dentro del canal, ella será la única que quedará afuera. "A la única que no reubican es a mí", expresó, al tiempo que dejó en claro que está enojada y triste por la manera en que se resolvió su salida.

El descargo de Cecilia Insinga tras enterarse de que no seguirá en LN+

En su mensaje, Cecilia Insinga explicó que el final del ciclo no estaría relacionado con los números de audiencia. Según detalló, el programa había logrado mejorar sus mediciones desde que comenzó a salir al aire y llegó a registrar picos de 1.1 y 1.3 puntos de rating. También comparó esos resultados con el promedio general de la señal y sostuvo que no encontraba una explicación para la decisión

"Entiendo que algo que dije o hice o pregunté sobre todo, porque en realidad yo no doy opinión, doy información, puede haber molestado", planteó. De esa manera, la periodista dejó abierta la posibilidad de que su trabajo o algunas de sus intervenciones hayan influido en la determinación, aunque aclaró que no recibió una explicación concreta. "Inexplicable, inentendible", resumió sobre el final de su ciclo.

La reflexión de Cecilia Insinga sobre su futuro laboral

Más allá del enojo, Cecilia Insinga también hizo un balance de su paso por el programa y agradeció a Nicolás Bocache por haber confiado en ella para la conducción. Reconoció que fue una experiencia en la que pudo divertirse y aprender, aunque también atravesó frustraciones y situaciones de la dinámica cotidiana que le generaron malestar. "Me duele la forma en que se termina, porque creo haber dado todo profesionalmente", manifestó. Por último, la periodista se refirió a lo que viene y aseguró que continuará trabajando con la misma postura profesional. "Ellos sabían a quién contrataban, sabían quién era yo y cómo pienso, y las preguntas siempre las hago desde el sentido común y la honestidad intelectual. Así que lo seguiré haciendo al medio que vaya", sostuvo.

Cecilia Insinga

Con la salida prevista para el 31 de diciembre, Cecilia Insinga se prepara para cerrar su etapa en LN+ y comenzar a buscar nuevas oportunidades laborales. Aunque manifestó su tristeza y su enojo por la manera en que se resolvió su desvinculación, dejó en claro que no piensa modificar su postura profesional y que continuará haciendo preguntas desde el lugar que ocupe en los medios.