Lejos del periodismo, el nuevo proyecto de Cecilia Insinga y su familia

Cecilia Insinga decidió apostar por un nuevo proyecto lejos del periodismo. La comunicadora se embarcó en la remodelación de un antiguo departamento familiar en Mar del Plata, una propiedad que perteneció a sus abuelos y que ahora busca recuperar para disfrutar junto a su marido, sus hijos y el resto de sus seres queridos.

Cecilia Insinga en Mar del Plata

La periodista ingresó a la vivienda después de más de 15 años y compartió con sus seguidores el estado en el que encontró el lugar. El recorrido estuvo marcado por distintos recuerdos de su infancia y por objetos que permanecieron allí durante años: “Me da un poco de nervios... son muchas anécdotas y recuerdos familiares, que ahora van a ser los recuerdos de todos”, reconoció Cecilia Insinga.

Cecilia Insinga volvió al departamento de sus abuelos después de 15 años

El ingreso a la propiedad permitió que Cecilia Insinga volviera a encontrarse con distintos espacios que formaron parte de su infancia. La cocina fue uno de los primeros lugares que identificó: “Bueno, acá cocinaba mi abuela”, contó mientras señalaba el espacio. También recordó el comedor, donde estaba la mesa en la que la familia solía compartir las comidas, además de los antiguos sillones y el lugar donde estaba la televisión.

Entre los objetos que permanecieron en el departamento apareció una antigua lámpara de pie con un timón. Durante el recorrido, fue uno de sus hijos quién encontró la pieza: “Yo jugaba acá con esto cuando era chiquita como vos”, expresó Cecilia Insinga. Para la periodista, el objeto tendrá un lugar especial en la nueva decoración: “Esta lámpara, yo la imagino como protagonista del lugar”, señaló. El recorrido también permitió encontrar otros elementos vinculados a sus abuelos, como unos zapatos que pertenecieron a su abuelo. Además también reconoció el lugar donde dormía cuando visitaba a sus abuelos: “Pasó una vida por acá”, resumió.

El proyecto de Cecilia Insinga para disfrutar el verano en familia

Aunque actualmente el departamento necesita una transformación completa, Cecilia Insinga ya tiene claro cuál es el objetivo de la obra: convertir aquella antigua propiedad familiar en un espacio para reunirse y compartir. “Me devolvió la esperanza de remodelar el departamento de mis abuelos en Mardel para convertirlo en el punto de encuentro de toda la familia”, explicó al presentar su nuevo proyecto.

El proyecto tiene además una fecha tentativa de finalización. Cecilia Insinga espera que la obra esté terminada en aproximadamente 90 días, con la intención de llegar a la temporada de verano con el departamento renovado y listo para recibir a la familia. Así, aquel espacio que durante años permaneció cerrado volverá a tener actividad, esta vez con una nueva generación disfrutando de los mismos ambientes donde ella creció.