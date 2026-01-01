Los hijos de Romina Yan pasaron fin de año con su abuelo, Gustavo Yankelevich, en un encuentro que reunió al productor, su pareja y sus nietos. La celebración mostró a los tres hermanos compartiendo la primera jornada de 2026 junto al productor, en una escena marcada por la simpleza y la compañía cercana.

Las increíbles fotos del inicio de año de los hijos de Romina Yan junto a Gustavo Yankelevich

Los hijos de Romina Yan pasaron fin de año con su abuelo, Gustavo Yankelevich, en una reunión que reflejó la unión familiar en el inicio de un nuevo año. La presencia de los tres hermanos junto al reconocido productor dio lugar a una postal que combinó estilos personales y un ambiente relajado.

Gustavo y Valentín Yankelevich

El cierre de año reunió a varias generaciones en un entorno familiar; Franco, Valentín y Azul Yankelevich posaron en la primera foto del año junto a su abuelo y su pareja, Rosella Della Giovampaola. La postal del encuentro mostró una escena íntima, marcada por la presencia de los tres hermanos y una estética marcada por tendencias.

El mayor de los hijos de Romina Yan eligió un look compuesto por una camisa blanca abierta, combinada con un pantalón amarronado oscuro y zapatillas a juego. El conjunto reflejó una estética simple y funcional, pensada para una jornada de celebración. Su estilo se integró con el entorno y con la dinámica familiar del encuentro.

Valentín, Franco, Azul, Gustavo Yankelevich, Rosella Della Giovampaola y sus hijos

Por su parte, Valentín Yankelevich optó por una camisa blanca suelta, acompañada por un pantalón de vestir negro y zapatos a tono. El look del piloto mantuvo una línea clásica, con prendas que aportaron sobriedad y comodidad. La elección de colores neutros reforzó la armonía visual del grupo.

Azul Yankelevich, la menor de los hermanos, lució un vestido corto blanco de escote recto y breteles finos, acompañado por unas botas de media caña negras. El contraste entre el calzado y el atuendo aportó un toque personal al conjunto, manteniendo la coherencia con el estilo relajado del Año Nuevo.

El look de Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola para recibir el Año Nuevo

En una jornada marcada por la unión familiar, Gustavo Yankelevich disfrutó de un inicio de año rodeado de sus seres queridos. Al igual que el inicio del 2025, el productor disfrutó de un día donde sus nietos y su pareja, Rosella Della Giovampaola, marcaron el clima cálido y festivo de la ocasión.

Gustavo Yankelevich y Rosella della Giovampaola

En esta ocasión, el empresario se lució con un atuendo clásico y sencillo, que combinó camisa blanca y pantalón de jean suelto. Por otro lado, su pareja se declinó por un vestido largo en color lavanda, con escote en V y frunces a la altura del busto. Los breteles se prolongaban en un velo liviano que sumaba movimiento al conjunto.

La escena también dejó ver una convivencia armónica entre los distintos integrantes del grupo. Los hijos de Rosella Della Giovampaola se sumaron al encuentro, completando una postal que reflejó la unión familiar y la integración de distintas generaciones. El entorno natural y la arquitectura del lugar acompañaron la estética de la celebración.

Valentín, Franco, Azul, Gustavo Yankelevich, Rosella Della Giovampaola y sus hijos

El inicio de 2026 encontró a los hijos de Romina Yan junto a Gustavo Yankelevich y a la familia ampliada, en una jornada que combinó encuentro generacional y estética veraniega. La presencia de Franco, Valentín y Azul en la imagen volvió a marcar la jornada de unión y felicidad, en un momento que se compartió desde lo cotidiano y lo cercano.

VDV