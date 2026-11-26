En julio de 2026, Claudio Rígoli se casó con Elisa Comparin, una abogada especializada en Derecho Penal con quien mantiene una relación de bajo perfil. La pareja eligió Monte Isola, un municipio de la provincia de Brescia, en Italia, para celebrar su unión en una ceremonia íntima, acompañada por algunos amigos cercanos. La noticia sorprendió a sus compañeros de trabajo, ya que el conductor había mantenido sus planes de casamiento en reserva.

Claudio Rígoli y Elisa Comparín

En aquel momento, también se conoció que la pareja tendría previsto realizar un festejo íntimo en Buenos Aires para celebrar su matrimonio. Ahora, el doctor Guillermo Capuya compartió en sus redes sociales un álbum de fotografías de la despedida de soltero de Claudio en Río de Janeiro, Brasil, que fueron mostradas en Intrusos.

El festejo que Claudio Rígoli y Elisa Comparin prepararían en Buenos Aires

La periodista Pilar Smith había contado a través de sus redes sociales que Claudio Rígoli y Elisa Comparin organizarían un festejo íntimo en Buenos Aires para celebrar su unión. La información se conoció luego del casamiento que realizaron en Italia y daba cuenta de los planes de la pareja de compartir este momento con sus seres queridos en Argentina.

Claudio Rígoli y Elisa Comparín

Por su parte, en Intrusos compartieron el álbum de fotografías que el doctor Guillermo Capuya había publicado en sus redes sociales. Las imágenes correspondían a la despedida de soltero de Claudio Rígoli en Río de Janeiro, un encuentro que el conductor disfrutó junto a sus amigos.

Las fotos de la despedida de soltero de Claudio Rígoli en Río de Janeiro

Guillermo Capuya acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su amigo Claudio Rígoli: "Se casa un amigo y lo agasajamos en Río (Brasil). De paso podemos hablar de nuestras vidas, lo realizado y lo que está por venir. Siempre con buena y positiva energía".

La despedida de soltero de Claudio Rígoli en Río de Janeiro

En las fotografías se puede ver al periodista compartiendo distintos momentos con sus amigos durante la estadía en Brasil. Entre las postales aparece una cena grupal, además de otros instantes de la reunión, en los que se los observa disfrutando de la compañía y celebrando juntos. Así, después de dar el "sí, quiero" en Italia, Claudio Rígoli y Elisa Comparin se preparan para celebrar su unión también en Buenos Aires.