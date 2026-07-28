Así es Elisa, la mujer con la que Claudio Rígoli se casó en secreto en Italia: abogada, 24 años más joven y amante de los deportes

Claudio Rígoli comparte su vida con Elisa Comparin, una abogada que se destaca por su bajo perfil y por su pasión por los deportes. La diferencia generacional entre ambos no impidió que construyeran una relación sólida, marcada por la discreción y el respeto mutuo. Con el tiempo, su vínculo se fortaleció y dio lugar a una historia que se desarrolló lejos de la exposición pública, en un entorno que privilegia la intimidad y los proyectos compartidos.

Elisa Comparin, la abogada y amante de los deportes que se casó con Claudio Rígoli en secreto

Claudio Rígoli encontró en Elisa Comparin una compañera con quien compartir una etapa distinta de su vida. La letrada de 42 años, dedicada al derecho y con un estilo de vida ligado a la actividad física, se convirtió en parte fundamental de su presente. La relación se fue consolidando con el paso de los años, en un marco de reserva y sencillez, hasta transformarse en un camino compartido que refleja la elección de ambos por mantener la privacidad como prioridad.

Claudio Rígoli y Elisa Comparin

Según se conoció, la letrada es una abogada especializada en Derecho Penal que construyó una sólida carrera en el ámbito judicial argentino. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires y luego obtuvo un magíster en Derecho Penal en la Universidad Austral, lo que le permitió desempeñarse como prosecretaria en la Fiscalía General ante Tribunales Orales en lo Criminal Federal, dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Desde 2019 trabaja en causas complejas, siempre con un perfil profesional marcado por la discreción.

La vida personal de Elisa Comparin refleja esa combinación de energía y bajo perfil. Es amante de los deportes y la actividad física, y suele participar en maratones y rutinas de gimnasio, transmitiendo la importancia de la constancia y el bienestar. En distintos momentos compartió en redes sociales logros deportivos bajo la idea de “objetivo logrado”, mostrando su interés por la superación personal. Además, disfruta de los viajes y la aventura, una pasión que comparte con Claudio Rígoli, con quien recorrió destinos de todo el mundo.

Claudio Rígoli y Elisa Comparin

El vínculo entre la abogada y el conductor, según se conoció en LAM, inició alrededor de 2023 y se mantuvo en reserva durante sus primeros meses. El presentador siempre se caracterizó por mantener su vida íntima lejos de la exposición pública, incluso entre sus colegas. Por su parte, la letrada acompañó esa elección con un estilo sencillo y reservado. La pareja se mostró públicamente en algunos eventos destacados, como la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2024, donde posaron juntos con looks elegantes.

Claudio Rígoli y Elisa Comparin sorprendieron a todos con una íntima boda en la isla de Monte Isola, Italia

En julio de 2026, Claudio Rígoli y Elisa Comparin decidieron dar un paso más y se casaron en Monte Isola, un pintoresco municipio de la provincia de Brescia, en la región de Lombardía. La ceremonia fue íntima y reservada, con la presencia de algunos amigos cercanos. Además del casamiento formal, realizaron una bendición de anillos en un entorno natural rodeado de montañas y verde intenso, reflejando la calidez de la ocasión y la elección de mantener la privacidad como prioridad.

Claudio Rígoli y Elisa Comparin

Las fotos que compartieron en sus redes sociales sorprendieron a todos los seguidores de la abogada y a los colegas del conductor, quienes desconocían los planes de casamiento. En el canal donde trabaja, la única información previa era que el periodista se tomaría unos días de vacaciones junto a su pareja, sin mencionar la unión. Incluso personas cercanas a él se enteraron de la ceremonia a través de las emotivas imágenes que decidieron publicar, retratando el entorno pintoresco que los rodeó.

El perfil bajo de Elisa Comparin se convirtió en uno de los aspectos más comentados tras la boda. Su carrera en el ámbito judicial y su estilo reservado despertaron curiosidad, ya que hasta ese momento había permanecido lejos de los flashes. La ceremonia de casamiento con Claudio Rígoli en Italia reforzó esa imagen de discreción, mostrando una pareja que eligió vivir su vínculo en la intimidad y dar un paso importante sin grandes anuncios.

Claudio Rígoli y Elisa Comparin

Claudio Rígoli y Elisa Comparin consolidaron una etapa distinta en sus vidas con una unión que refleja la elección de mantener la discreción como parte de su identidad. Él, con una trayectoria reconocida en el periodismo, y ella, con una carrera sólida en el ámbito judicial, encontraron un equilibrio que combina proyectos profesionales y vida personal. La ceremonia realizada en Italia fue el punto de partida de un presente compartido, en el que la intimidad y la confianza ocupan un lugar central.

VDV