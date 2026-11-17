Julieta Nair Calvo comenzó a vivir la cuenta regresiva para su casamiento con Andrés Rolando. La actriz compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de su despedida de soltera, una celebración junto a sus amigas en la que no faltaron los accesorios de novia, los looks divertidos y una ambientación especialmente preparada para la ocasión.

Julieta Nahir Calvo junto a su familia

Con velo y un look original: así fue la despedida de soltera de Julieta Nair Calvo

Para la fiesta con sus amigas, Julieta Nahir Calvo eligió un estilismo descontracturado y con varios guiños al universo nupcial. La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) llevó una remera blanca estampada con la frase "Me caso" y varias fotos, una falda de tul con brillo sobre un pantalón bordó y un velo que completó el outfit. También sumó unos anteojos blancos con forma de corazón, un accesorio que reforzó el espíritu del encuentro.

El look que eligió Julieta Nahir Calvo para su despedida de soltera

La ambientación acompañó la consigna de la celebración, con un fondo de cortinas metalizadas doradas, globos en tonos neutros y detalles decorativos vinculados al casamiento. Aunque la actriz compartió pocas imágenes, alcanzó para mostrar parte del clima festivo y la complicidad con sus invitadas.

La despedida llega después de una propuesta de casamiento muy especial. En enero de 2026, Andrés Rolando sorprendió a la actriz durante un encuentro en la playa, frente a familiares y amigos. En aquella ocasión, tomó la palabra y le dedicó unas emotivas palabras antes de sacar las alianzas y hacerle la pregunta. “Es la mamá que hubiese soñado siempre para mis hijos. No puedo pensar en una mujer mejor. Tan amorosa, que ilumina mi día a día”, le dijo.

Julieta aceptó emocionada y luego compartió el video del momento en sus redes sociales. “Tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo. Gracias amor de mi vida por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo”, escribió junto a las imágenes de aquella noche, que reunió a sus seres queridos para celebrar la noticia.

Andrés Rolando y Julieta Nahir Calvo con su hijo mayor, Nino

La historia de amor de Julieta Nahir Calvo y Andrés Rolando

La historia de amor entre la actriz y el empresario comenzó en 2018, gracias a una iniciativa de Gimena Accardi, amiga de ambos, que organizó una cita a ciegas para que se conocieran. Aunque el flechazo no fue inmediato, después de ese primer encuentro siguieron en contacto a través de las redes sociales. Las conversaciones les dieron la oportunidad de volver a verse y, esta vez, la relación comenzó a tomar otro rumbo.

Con el tiempo, la pareja decidió convivir y dar forma a una familia. En marzo de 2022 nació Valentino, su primer hijo, y en 2025 llegó Isabella, que completó la familia. Desde entonces, Julieta y Andrés suelen compartir algunos momentos de su vida cotidiana junto a los chicos y celebraciones familiares en sus redes sociales.

Ahora, después de varios años juntos y con dos hijos, la pareja se prepara para dar un nuevo paso en su historia. La despedida de soltera de Julieta Nahir Calvo fue una de las primeras celebraciones de esta nueva etapa, rodeada de amigas y con la ilusión puesta en el casamiento.