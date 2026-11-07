Las mejores fotos de la despedida de soltero de Esteban Lamothe: tarde campestre y asado con amgos

Esteban Lamothe se prepara para casarse con Débora Nishimoto y ya tuvo su despedida de soltero. El actor de Envidiosa (Netflix) eligió un asado al aire libre con amigos, según las imágenes y los videos que publicó en Instagram. En medio de los preparativos de la boda, prevista para el 4 de diciembre, dejó ver parte de la reunión.

En las primeras tomas aparecen un amplio jardín, varios invitados conversando y una mesa donde se servía la comida. Algunos permanecen de pie; mientras que otros decidieron descansar sentados. Una dedicatoria incluida en uno de los videos terminó aportando el detalle más personal de las publicaciones y permitió recuperar una amistad que lleva años.

El asado de Esteban Lamothe y la dedicatoria a Santiago Mitre

Esteban Lamothe escribió "El mejor amigo del mundo" en una historia donde etiquetó a Santiago Mitre, director de Argentina, 1985. La grabación deja asentado el vínculo entre el intérprete y el cineasta, quienes compartieron varios proyectos y distintos momentos a lo largo de sus carreras.

La preparación de Santiago Mitre en la despedida de soltero de Esteban Lamothe.

En la secuencia, la persona ubicada junto a la mesa utiliza un cuchillo y un tenedor para cortar una pieza de carne ya cocida. Cerca quedaron unas pinzas metálicas y una lata de bebida. El asado ocupó un lugar destacado en los registros, que permiten conocer algunos momentos del encuentro.

Las fotografías grupales muestran a varios amigos del actor junto a una mesa con botellas y vasos. Uno conversa desde una reposera mientras los demás permanecen alrededor, vestidos con remeras, camperas livianas y gorras. El festejo tuvo un formato informal, sin disfraces ni una decoración temática visible en las imágenes compartidas.

Los amigos de Esteban Lamothe convocados para la despedida de soltero.

En 2011, el actor protagonizó El estudiante, el primer largometraje en solitario del realizador. La película fue un punto de inflexión en su trayectoria y el comienzo de una amistad que ambos reconocieron públicamente. Tiempo más tarde y luego de algunas películas, volvieron a trabajar juntos en La patota, estrenada en 2015.

La palmera y el molino de viento que aparecen en el video del festejo.

En una entrevista con Cinergia, recordó que su amigo lo había visto actuar en teatro antes de convocarlo al proyecto. Al hablar sobre la repercusión del filme, afirmó: "Fue una bisagra, una vidriera". También confirmó que mantenían una relación de amistad. Años después, aquella cercanía volvió a aparecer en la historia de Instagram. El resto del material muestra el lugar elegido: una palmera alta, un molino de viento y una casa de una planta rodeada de árboles. La cámara recorre el predio mientras se lee "Adiós soltería".

El casamiento de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en diciembre

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se conocieron durante el rodaje de Envidiosa, donde interpretan a Matías y Mei. Empezaron a salir cuando las grabaciones estaban por terminar, después de meses como compañeros. Los libros, las escenas y la poesía formaron parte de aquel acercamiento, que ella describió como un flechazo intelectual.

Tras comenzar a compartir sus rutinas cotidianas y más momentos juntos, los novios avanzaron con la organización de una ceremonia civil y un festejo con muchos invitados, principalmente familiares y personas cercanas. Él también expresó su deseo de recibir una bendición religiosa; ella dijo respetar esa intención.

La futura esposa también celebró esta semana. Primero compartió un asado en una terraza y luego sus amigas la sorprendieron con un colectivo preparado para recorrer Buenos Aires. Durante aquella noche apareció una gigantografía del novio con el torso descubierto, junto a la que la actriz posó en varias fotografías. Para después de la ceremonia, los futuros esposos hablaron de una escapada breve y de visitar Japón más adelante, sin anunciar fechas.

La fiesta de soltera de Débora Nishimoto | Instagram

Con el asado entre amigos y la fiesta organizada por sus compañeras, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto ya comenzaron a celebrar su próximo casamiento. Las fotos de la despedida de soltero mostraron al actor fuera de los rodajes y recuperaron, gracias a la dedicatoria a Santiago Mitre, una amistad nacida en el cine argentino.