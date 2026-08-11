Después de la muerte de Leandro Rud, una cruzada intenta darle una casa a Tony, el único de sus siete perros que no encontró una familia

El viernes 7 de agosto por la tarde, el mundo del modelaje perdió a Leandro Rud, el destacado representante que luchó durante años contra el cáncer. A lo largo de su vida, mostró un gran cariño por los perros, rescatando a siete de ellos que lo acompañaron en sus días. Tras su fallecimiento, siete de sus mascotas encontraron un nuevo hogar, dejando a Tony, su compañero más cercano, en busca de una familia que le brinde amor.

Lanzaron una campaña para que Tony, el perro de Leandro Rud consiga una familia

Leandro Rud no solo fue una figura destacada en su ámbito profesional, sino que también dejó una huella imborrable en quienes conocieron su espíritu solidario y su amor por los animales. El diseñador rescató y cuidó a siete perros, quienes compartieron su día a día y recibieron el afecto y cuidado que merecen.

Leandro Rud con sus perros//Instagram

Tras su fallecimiento, se inició una campaña de adopción para darles un nuevo hogar a estas mascotas. La iniciativa, impulsada por Zoonosis Escobar junto a las asociaciones Adopciones al Rescate y Comunidad Dos Orejas lanzaron en redes sociales: “Cuando Leandro Rud murió, empezó una movida para que sus perros fueron adoptados eran 7 perros. Todos, menos Tony, consiguieron una nueva familia. Y hoy queremos ayudar a encontrarle ese hogar que todavía está esperando”.

Tony es un perro de aproximadamente seis años, de tamaño mediano, que fue muy querido por su dueño. Según la información difundida en redes sociales, el can se encuentra en la Comunidad Dos Orejas y está castrado, vacunado y habituado a convivir en un ambiente hogareño, así como con otros perros. “Tony tiene aproximadamente 6 años, es mediano/chico, está castrado y tiene sus vacunas al día. Y también usa carrito”.

Leandro Rud con su perro//Instagram

La dura historia de Tony, el perro de Leandro Rud

La historia del perro de Leandro Rud, no ha sido sencilla. Debido a un accidente que sufrió, presenta una discapacidad motriz y problemas urinarios, condiciones que requieren una persona con paciencia, amor y dedicación para cuidar de él adecuadamente. “Había sido atropellado y rescatado en muy malas condiciones. Leandro lo adoptó cuando logró recuperarse, pero como consecuencia del accidente nunca volvió a caminar y tiene incontinencia urinaria”, detallaron los rescatistas.

Y agregaron: “Tony es un perro especial y necesita un hogar también especial. Es tranquilo, le gusta estar acompañado y seguirte a todos lados como puede. Convive bien con otros perros y disfruta, dentro de sus posibilidades, hacer las cosas por sí mismo. También tiene carácter. Probablemente todo lo que vivió dejó huellas. Cuando algo no le gusta, especialmente si intentan levantarlo, puede reaccionar buscando morder. No aprendió a inhibir esa conducta. Por eso buscamos una persona con experiencia en perros con discapacidad, un gran corazón y que sepa respetar sus límites y entender su manera de comunicarse”.

Tony, el perro de Leandro Rud//Instagram

En este contexto, la campaña brindó información para que los interesados en adoptar al único perro de Leandro Rud que se quedó sin hogar se puedan comunicar: “Si sentís que podés ser esa persona para Tony, escribíle a @nataliabaquela por WhatsApp al 11 7608-3176”.

El proceso de despedida a Leandro Rud fue acompañado por organizaciones de protección animal, quienes expresaron su profundo agradecimiento por todo lo que el empresario hizo por los perros rescatados. Desde la cuenta de Instagram @zoonosisescobar, se compartió un emotivo mensaje en el que se recuerda que, gracias a la ayuda de Rud, muchos perros encontraron una familia amorosa. "Cuando empezó a sentirse mal, le hicimos una promesa: íbamos a asegurarnos de que todos sus perros tuvieran un buen destino", se lee en la publicación. Se destacó también que estos perros, educados, cariñosos y acostumbrados a vivir en jauría, conocieron el amor y los cuidados de Leandro, y ahora buscan replicar esa dicha con sus futuras familias.