De qué murió Leandro Rud, el histórico representante de modelos

El mundo de la moda está de duelo tras el fallecimiento de Leandro Rud, un empresario que marcó una importante huella en las pasarelas y espectáculo local. El conductor murió a los 51 años después de enfrentar una dura batalla contra un cáncer que le fue diagnosticado en 2014.

Leandro Rud murió a los 51 años

Leandro Rud había estado internado en el Sanatorio Finochietto durante varios días debido a un tumor maligno en las glándulas salivales, enfermedad poco común que lamentablemente ya había hecho metástasis en sus huesos. Pese a su lucha incansable, su estado de salud se deterioró y perdió la vida dejando un vacío en quienes lo conocieron y admiraron.

Leandro Rud

Según él mismo había mencionado, los signos iniciales de su enfermedad comenzaron siendo ataques de pánico y fatiga crónica, pero derivó en un diagnóstico que cambió el rumbo de su vida. Los primeros estudios médicos no arrojaban respuestas claras, pero una tomografía reveló la presencia de un tumor maligno en las glándulas salivales, un tipo de cáncer poco frecuente que ya se había extendido a sus huesos. Esta noticia lo llevó a replantear prioridades y a dejar de lado una carrera que había construido con esfuerzo durante casi veinte años.

Quién era Leandro Rud, el histórico representante de modelos

Leandro Rud provenía de una familia trabajadora: su padre, Carlos Rud, fue un empresario del sector textil, mientras que su madre, Marta López, fue docente. Tenía dos hermanos, Mariana y Gustavo, quienes siempre fueron un soporte fundamental. En lo personal, Rud fue reservado respecto a su vida sentimental y no tuvo hijos.

En 1996 Leandro Rud creó una agencia de modelos que rápidamente se posicionó entre las más reconocidas del país y se codeó con muchas celebridades del mundo de la moda y la farándula. Bajo su liderazgo representó a figuras destacadas como Pamela David, Jésica Cirio y Rocío Marengo.

Leandro Rud murió a los 51 años

Fuera del ámbito del modelaje, incursionó en la pantalla chica y condujo el programa La Noche en C5N y posteriormente en Canal 9, donde no solo trató temas variados sino que también compartió abiertamente su lucha contra el cáncer. Además, implementó cambios en su estilo de vida como la natación en aguas frías, relaciones sanas y enfoque positivo, entre otros.

Leandro Rud

Leandro Rud estaba rodeado de mucha gente que lo quería no solo de los medios, sino de su familia, los médicos que estaban continuamente constante y principalmente del cariño de sus seis perros, todos rescatados de la calle y que durante este tiempo permanecieron en un refugio esperando la recuperación.