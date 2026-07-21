De Susana Giménez a Lionel Messi: el amor por los perros que une a las grandes figuras

No hay duda de que la llegada de un perrito a nuestras vidas transforma por completo la rutina y llena de alegría el hogar. Esta verdad se refleja claramente en las historias y publicaciones de varios famosos que comparten con orgullo su amor por los animales y su dedicación al bienestar de sus fieles amigos de cuatro patas. Entre ellas, destacan nombres como Lionel Messi, Nicole Neumann, Susana Giménez y Marley, quienes demuestran que los perros no sólo acompañan, sino que también enriquecen su día a día.

Así son las macotas de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi, y su esposa Antonela Roccuzzo, han compartido en múltiples ocasiones en sus redes sociales momentos íntimos con sus perros. La pareja comenzó su historia canina con Tobby, un caniche toy de color marrón castaño y pelaje rizado, regalo para Antonela. Tobby acompañaba a la influencer en sus paseos por Barcelona, formando parte de la rutina familiar.

Lionel Messi y su perro Abú//Instagram Antonela Rocuzzo

Posteriormente, la familia agregó a su clan a Hulk, un imponente dogo burdeos, cuya presencia se hizo muy famosa en redes sociales, por la cantidad de fotografías que la Pulga compartía a sus seguidores. El último miembro en sumarse fue Abú, otro caniche toy que llegó en 2020 y que rápidamente se convirtió en un compañero inseparable de la familia.

Antonela Roccuzzo con sus perros//Instagram

Abú ha protagonizado varias fotos en las que luce camisetas del Inter de Miami, el club donde Lionel Messi actualmente juega, y de la Selección Nacional, mostrando su apoyo y fidelidad a sus dueños. Estas imágenes reflejan cómo los perros de Messi y Antonela no solo son mascotas, sino miembros esenciales de su vida familiar y afectiva para sus hijos, Mateos, Thiago y Ciro.

Antonela Roccuzzo con su perro Abú//Instagram

Nicole Neumann: “Tuve 55 perros. Todos de la calle”

Por su parte, Nicole Neumann también ha hecho de sus perros una causa visible y un compromiso personal. La modelo lleva años utilizando sus redes sociales para promover el bienestar animal y visibilizar la realidad de los animales rescatados. En una reciente aparición en el programa "Almorzando con Juana", conducido por la nieta de Mirtha Legrand en Canal 13, Nicole confesó: “Tengo un montón de animales. Perdí la cuenta. Incontables”.

Nicole Neumann con sus perros//Instagram

La modelo reveló que en su pasado tuvo más de 50 perros rescatados de la calle y que actualmente convive con aproximadamente 22 o 23 perros. “Tuve 55 perros. Todos de la calle”, afirmó, mostrando su compromiso y amor por los animales abandonados. Este ejemplo de solidaridad y dedicación ha inspirado a muchos seguidores a adoptar y cuidar a mascotas en situación de calle, reforzando el mensaje de protección animal.

Susana Giménez y Marley hacen publico el cariño por sus perros

Otra figura que ha hecho de sus mascotas una parte importante de su vida pública es Susana Giménez. La reconocida conductora argentina comparte en redes sociales fotos y videos de sus perros de raza vizsla, entre ellos Thelma, Beto y Kika, además de los cachorros hijos de Kika. Susana ha expresado en varias ocasiones cuánto valoran en su vida estos animales, y su pasión por sus mascotas refleja un vínculo profundo y afectuoso con sus fieles amigos de cuatro patas.

Susana Giménez con sus perros//Instagram

Finalmente, Marley, uno de los presentadores más queridos de Argentina, también ha hecho de Bailey, su labrador blanco, uno de sus mayores orgullos y protagonistas en las redes sociales. Bailey es el compañero inseparable de sus hijos Mirko y Milenka, y juntos protagonizan divertidas y tiernas aventuras que Marley comparte en su cuenta de Instagram y en la cuenta de Instagram de su mascota. La relación entre Bailey y la familia Marley es tan estrecha que el perro ha alcanzado una popularidad notable en las plataformas digitales, donde sus seguidores disfrutan de sus peripecias y momentos de cariño.

Marley junto a Mirko y su perro//Instagram

Lionel Messi, Nicole Neumann, Susana Giménez y Marley muestran cómo los perros son mucho más que mascotas; son amigos y compañeros de vida. La presencia de estos animales en sus vidas no solo refleja su compromiso con el bienestar animal, sino también la importancia de la empatía y el cariño en el día a día de quienes tienen la suerte de compartir su vida con un perro.