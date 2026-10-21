Los detalles del after party del Martín Fierro de la Música

Así como la moda, la radio y la televisión por cable ya tienen agendadas una edición anual de los icónicos premios Martín Fierro, la música no se quiso quedar atrás. Y fue la noche del miércoles 14 de octubre, en el salón Tango Porteño, cuando el Martín Fierro de la Música nació oficialmente con su primera edición.

Izq., Joaquín Levinton, Mejor Grupo/Banda con Turf. Der., Zoe Gotusso, by Giacobbe, joyas de Jean-Pierre y calzado Sarkany.

Músicos, productores, managers, empresarios y todos aquellos que de alguna manera tienen que ver con su mundo se dieron cita desde las siete de la tarde para ser parte de una velada porqué no histórica. Organizada por APTRA y conducida por Hernán Drago junto a Edith Hermida, la velada tuvo muchos condimentos que le dieron contenido: premios, reconocimientos, presentación de shows musicales en vivo, homenajes, momentos polémicos y un After Show en el Library Lounge del Faena que prolongó la noche.

Fabiana Cantilo y Gerard Confalonieri.

Martín Fierro de la Música, una celebración al talento nacional

Entre tantos lauros hubo dos protagonistas que se robaron el candelero: Abel Pintos, ganador del Martín Fierro de Oro y Mejor Artista Masculino, y la bonaerense María Becerra, la más nominada con seis ternas y la más premiada con tres estatuillas: Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum (Quimera) y Mejor Show en Vivo (Quimera Show 360° en River), además de ser distinguida por su interpretación del Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026.

“Fue una gran fiesta, tenemos que perderle el miedo a festejar lo nuestro. Lo primordial fue celebrar el talento nacional y darle su propio espacio a la música”, sintetizó Luis Ventura, titular de APTRA, satisfecho por el resultado de esta primer experiencia.

Izq., Carlos “La Mona” Jiménez con su amigo Juanse. Der., L-Gante, Mejor Artista Urbano.

La presencia in situ de destacadas figuras de la música nacional dejó bien parado al evento, ya que por diferentes premios o distinciones asistieron María Becerra, Joaquín Levinton, Abel Pintos, Dante Spinetta, Carlos “La Mona” Jiménez, Palito Ortega, Juanse Gutiérrez, Alejandro Lerner, Fabiana Cantilo, Ulises Bueno, Patrica Sosa, Raúl Lavié, El Chaqueño Palavecino, los Pimpinela, Luck Ra, L-Gante y Wanda Nara, merecedora de un reconocimiento (su tema “Bad Bitch” como canción viral) que despertó cuestionamientos.

Como siempre Wanda no pasó desapercibida, sobre todo por su audaz look de Stella McCartney, que combinó un body negro muy cavado de mangas largas con un jean ancho. “Hago tantas cosas que me habia olvidado que en un momento también canté, fui muy feliz, hice feliz a mucha gente y creo que ‘Bad Bitch’ fue un himno acá y en otros países. Hay que animarse a todo, es una canción hecha con amor que inspira a las mujeres a ser más ‘bad bitch’”, explicó micrófono en mano cuando recibió la estatuilla (“una más”) de manos de la periodista Susana Roccasalvo.

Izq., Wanda y Susana Roccasalvo. Der., Wanda en su reconocimiento por “Bad Bitch” como canción viral.

Los shows en vivo también le sumaron entretenimiento a la fiesta, como los de Ráfaga, Bandana, Los Palmeras, Emanero, Euge Quevedo y Angela Leiva. El recordado Luis Aberto Spinetta recibió una mención especial que subieron a recibir su hija, Catarina Spinetta, y su nieto Benicio Mutti. Charly García, además de ganar Mejor Artista Rock/Alternativo, fue galardonado con un Martín Fierro Leyenda de Leyendas. Y el propio Charly, a la distancia, lo agradeció a través de un video que emocionó a los presentes: “Como dicen todos, gracias APTRA por este reconocimiento. Nunca pensé que iba a ganar un Martín Fierro. Saludos a todos los músicos y músicas de este bendito país. Say No More”.

Más allá de su ausencia, Lali Espósito se ganó dos estatuillas (Mejor Artista Pop y Mejor Colaboración por “Loco un poco” con Turf), y no faltaron los homenajes In Memorian a figuras que nos dejaron como Leo Dan, Miguel Zavaleta, Ricardo Soulé, Piero de Benedictis y el Indio Solari.

Izq., Angela Leiva, by Vevû. Der., Andrea Rincón, by Jitric.

Los detalles del after party en el Faena

La transmisión televisiva se extendió hasta la medianoche, y muchos de los protagonistas, con sus estatuillas en mano, siguieron el festejo en el sofisticado Library Lounge del Faena Buenos Aires. Allí, con convocatoria y recepción del PR Gaby Alvarez, y entre exquisitos vinos y cócteles que salían de la barra, la interacción entre los protagonistas y los invitados especiales fue una constante.

Izq., Luck Ra, Mejor Canción junto a Miranda, y Oostil, Mejor Artista DJ Revelación. Der., Sebastián Darcyl y Roberto García Moritán.

El after party en la galería abierta del Faena.

El clima permitió incorporar la galería abierta donde está la piscina, y Fran Tinelli, el hijo de Marcelo, compartió la alegría del deejay Oostil, feliz con su premio de Mejor Artista DJ Revelación. También se dejaron ver Roberto García Moritán, la artista Dedé Romano, con vestizado con cristales de roca y plumas de Jorge Rey, la modelo y cantante Imán Kaumann, Osvaldo “Cocho” López con su mujer, Dante Spinetta y Gastón Portal.

El PR Gaby Alvarez y Luck Ra.

Izq., Dante Spinetta y Gastón Portal. Der., Osvaldo “Cocho” López y Verónica Colussi.

Izq., Dedé Romano, by Jorge Rey. Der., Iman Kaumann, by Pucheta Paz, en el After Show del Faena.

El fin de fiesta ideal para un evento que reposiciona al ambiente artístico musical y del que nadie duda que llegó para instalarse.

Fotos: RS Fotos y Carlos R. Martínez.