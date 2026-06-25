La determinante decisión de Marcelo Tinello con su hija, Juanita Tinelli, tras la polémica con su exnovio

La polémica de Juanita Tinelli con su expareja Bautista Cuiña en un boliche de la Costanera, todavía sigue dando que hablar y en las últimas horas, salió a la luz la decisión que habría tomado Marcelo Tinelli ante el escándalo. Después de varios rumores, el periodista Gustavo Ménez fue quien reveló un nuevo dato.

Aseguran que Marcelo Tinelli está molesto por el escándalo con Juanita Tinelli

A dos semanas del escándalo en un boliche que tuvo de protagonista a Juanita Tinelli y a su exnovio en un presunto hecho de violencia de género, que terminó con la intervención policial y acusaciones cruzadas. Ahora, se sumó un nuevo dato al conflicto, brindado por el periodista Gustavo Méndez y que involucra a Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli

La noticia se dio a conocer en el programa de La Mañana con Moria, durante una entrevista a Marcelo Polino donde la conductora de El Trece se metió en este escándalo y respaldo a la joven. "Yo la recontra banco a Juanita porque es la única de todos que habla y se expone, dice lo que piensa y lo que le pasa, me parece muy valiente y la banco en su manera de ser", dijo la diva.

Además, la One señaló que a pesar de lo ocurrido, la influencer tiene valentía: “Una chica que está lastimada, me parece muy valiente que hable. Yo la banco. Más allá de lo que haya pasado con el exnovio, la banco en su manera de ser”. Al respecto, Marcelo Polino sumó su opinión y señaló el contexto en que Juanita vivió desde muy pequeña. “Nacieron en un mundo de híper famosos dónde están observados siempre y es complicado", comentó.

Juanita Tinelli

En ese momento, Gustavo Méndez lanzó un dato fuerte sobre el presente de Juanita Tinelli con sus hermanas e informó: “En este momento, Juanita Tinelli está peleada a muerte con sus hermanas mayores, Mica y Candelaria”. Y agregó: “Marcelo Tinelli está enojadísimo con Paula Robles por la crianza de la hija”.

La postura de Marcelo Tinelli que dejó afuera a Juanita Tinelli

El escándalo de Juanita Tinelli con su exnovio abrió la puerta a una nueva interna familiar, Según la información del periodista de La Mañana con Moria, la joven estaría distanciada de sus hermanas mayores. El dato lo había dado a conocer, Soledad Aquino días atrás, pero ahora Marcelo Tinelli también estaría molesto con la situación.

Después del problema que tuvo la influencer con su expareja, el creador de ShowMach se mantuvo en silencio y evitó dar detalles del momento. Sin embargo, Gustavo Méndez señaló que el conductor se encuentra cubriendo el Mundial 2026 con sus hijos Francisco y Lolo y que tenía previsto que se sumarán a la estadía sus hijas, pero hubo un cambio de planes. “Marcelo bajó a Juana del Mundial”, expuso el periodista.

Marcelo Tinelli y Juanita Tinelli

De esta manera, salió a la luz que el escándalo de Juana Tinelli con su exnovio destapó la interna familiar y ahora, parece que también, se perdería de vivir la experiencia del Mundial 2026 por decisión de Marcelo Tinelli.