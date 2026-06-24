Marcelo Tinelli habría encontrado el amor en el Mundial: quién es abril, la joven que lo conquistó

Marcelo Tinelli no dudó cuando su trabajo lo llevó a seguir a la selección argentina por las diversas ciudades donde se disputa la Copa Mundial 2026, de Estados Unidos, México y Canadá. El conductor se unió a las celebridades que siguen el día a día mundialista, y apuntó todo a dos meses de puro streaming y cobertura en vivo. Sin embargo, y tras haber pasado por otra separación en los últimos meses, nunca se imaginó que podría volver a encontrar al amor. Varios medios de comunicación y seguidores de él notaron que le había hechado el ojo a una joven influencer que también decidió disfrutar de este evento único: Abril Losardo.

Marcelo Tinelli, Abril Losardo

Marcelo Tinelli tendría una nueva conquista: así es Abril Losardo, la influencer que lo habría enamorado en el Mundial

Marcelo Tinelli protagonizó, en los últimos meses, noticias de separación y nuevas búsquedas románticas que hicieron creer a sus seguidores que podría haber una nueva oportunidad para él. Sin embargo, decidió dejar todo eso atrás y apuntarse todo al Mundial 2026. Es por eso que tomó el micrófono y su celular y se lanzó a la aventura de cubrir y vivir cada partido de la selección argentina junto a los fanáticos y otros colegas de celebridades. Pero lejos de lo que muchos esperaban, su corazón habría vuelto a ser enamorado por una joven influencer que recibió su atención.

Abril Losardo es una influencer y emprendedora que divide su actividad entre el negocio inmobiliario, la promoción de marcas y proyectos vinculados a eventos sociales y networking. En su cuenta de Instagram, si bien la mantiene en privado, cosecha una comunidad de más de 40 mil seguidores, que la acompañan en todos sus viajes alrededor del mundo, y la siguen, además, en su perfil profesional. Esta chica llamó la atención de los medios de comunicación, tras recibir el "me gusta" de Tinelli en su último posteo sobre el Mundial.

Abril Losardo, la influencer que habría conquistado a Marcelo Tinelli en el Mundial

La noticia se notó en Primicias YA (América), y fue dada por Pablo Layús, quien reveló que el conductor está muy abocado a la tarea de presionar los “corazoncitos” de las publicaciones de la joven influencer, de quien estuvo muy cerca en el partido entre Argentina y Austria. “¿Por qué Tinelli le pone un ‘like’ a las publicaciones de esta joven? Algunos me dicen que es más amiga del hijo, pero no me dicen que no puede no haber nada entre ellos”, expresó el periodista.

Por le momento, Tinelli no salió a decir nada al respecto, y sus seguidores no tardaron en ir a buscar un poco más de Losardo, la joven que lo había conquistado durante el Mundial. Si bien la emoción por una nueva conquista llegó a todos los que querían ver al conductor enamorado una vez más, Layús destacó que no hubo otro accionar más que el de poner "me gusta". “Tal vez tiene emprendimientos inmobiliarios y esté buscando alguna inversión por parte de Tinelli, que tenía puesta en venta algunas de sus propiedades”, supuso Pablo, mientras investigaba un poco más sobre Abril.

Los medios de comunicación y las redes sociales quedaron atentos a nuevas interacciones entre el conductor y la influencer. Mientras tanto, Marcelo Tinelli disfruta de un viaje a puro trabajo, entrevistas y fútbol en vivo, mientras hace la cobertura del Mundial 2026. Entre partidos y una nueva conquista, se alejó de las noticias y rumores de la Argentina, para apuntarse en una nueva aventura laboral.

A.E