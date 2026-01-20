Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Marcelo Tinelli

Luego de meses atravesados por situaciones personales delicadas y con su vida familiar nuevamente encaminada, Marcelo Tinelli decidió dar señales de calma y renovación. El conductor compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción, en el que mostró su felicidad por haber pasado un fin de semana junto a sus hijos mayores y dejó entrever que atraviesa un momento de mayor tranquilidad.

Marcelo Tinelli sobre su presente profesional

En ese mismo posteo, Marcelo Tinelli también confirmó que ya volvió a enfocarse en lo laboral y anticipó una nueva etapa profesional: “Mañana ya volvemos con todo a preparar los proyectos que tenemos para la tele y para el streaming, en este 2026”, escribió, y prometió entregarse al trabajo “como si fuera mi primer día en la tele, allá por los 90”, marcando un claro espíritu de reinvención.

El presente profesional de Marcelo Tinelli

La principal novedad sobre el futuro laboral de Marcelo Tinelli fue revelada por Ángel de Brito en Ángel Responde por Bondi. Allí, el periodista contó detalles del nuevo negocio que el conductor está gestando lejos de la televisión tradicional: “Básicamente lo que me contó Marcelo es que va a hacer su propio canal de streaming”, aseguró.

Según explicó Ángel De Brito, el proyecto ya se encuentra en una etapa avanzada de armado: “Ya está en toda la etapa de presupuestos y de preproducción, de estudio, de contratar gente”, detalló, y sorprendió al revelar el perfil que tendrá la señal. “Lo que yo no sabía es que va a ser un canal de humor, no es que va a ser ni periodístico ni nada”, aclaró.

Una nueva etapa para Marcelo Tinelli

De acuerdo a la información que dio el conductor de LAM, el nuevo canal de Marcelo Tinelli estará completamente enfocado en el humor, un terreno que él conoce como pocos y que marcó gran parte de su carrera: “Él va a hacer su programa, va a haber otros humoristas, nuevos talentos también”, explicó Ángel de Brito, dando a entender que el proyecto buscará combinar figuras conocidas con caras nuevas.



Marcelo Tinelli

Por ahora, el canal todavía no tiene nombre, pero todo indica que será una de las grandes apuestas de Marcelo Tinelli para este 2026. Mientras agradece el apoyo recibido en los momentos difíciles y se muestra agradecido con su público el conductor se prepara para volver a escena desde otro lugar, apostando al streaming y al humor como motores de su nueva etapa profesional.