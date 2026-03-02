Marcelo Tinelli sentenció su futuro: “En mayo sí o sí”

Después de un tiempo de bajo perfil televisivo y múltiples especulaciones sobre su futuro, Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena. El histórico referente de la televisión argentina, que supo dominar el prime time durante más de tres décadas, empieza a mover fichas y a preparar el terreno para un nuevo capítulo en su carrera.

La confirmación llegó de manera directa y sin rodeos. En diálogo con la periodista Nieves Otero, Marcelo Tinelli fue tajante: “En mayo estamos sí o sí”. Sin mencionar canal ni formato, dejó en claro que su regreso a la televisión abierta es un hecho.

La frase no es menor. Marcelo Tinelli habló específicamente de su regreso a la televisión abierta, el espacio donde construyó su imperio mediático y desde donde lideró durante años con ciclos como Videomatch, programa que marcó a varias generaciones.

En un contexto donde el streaming gana terreno y la industria atraviesa transformaciones profundas, su regreso representa una apuesta fuerte por el formato tradicional y por el contacto directo con el público masivo.

En los últimos meses, Marcelo Tinelli había realizado una convocatoria abierta para humoristas, un detalle que ahora cobra especial relevancia. Muchos especulan con la posibilidad de que vuelva a un formato más cercano al humor y a los sketches que lo catapultaron al éxito en sus inicios.

Por ahora, no hay canal confirmado ni nombre de programa, pero la cuenta regresiva ya comenzó. Y si algo sabe hacer a la perfección Marcelo Tinelli, es generar expectativa antes de volver a encender las luces del estudio y conseguir estabilidad en la televisión.