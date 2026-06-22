La odisea de Marcelo Tinelli para ver el segundo partido de la selección: qué le pasó en Estados Unidos

Marcelo Tinelli viajó con sus hijos Francisco y Lorenzo a Dallas, Estados Unidos para ver el segundo partido de la Selección Argentina contra Austria, en el marco del Mundial 2026. Sin embargo, cuando todo parecía perfecto, el conductor tuvo una serie de inconvenientes inesperados durante su trayecto y que le hicieron vivir un verdadero dolor de cabeza.

El mal momento que vivió Marcelo Tinelli previo al partido de la Selección Argentina

En una charla en el streaming Infobae al Mediodía, Marcelo Tinelli explicó que vivió un momento complicado al llegar al estadio para ver a Argentina. Según reveló el conductor, su viaje a Dallas estuvo marcado por varios imprevistos, que incluyó cancelaciones, pérdidas y demoras.

Marcelo Tinelli//Instagram

El artista contó que sus problemas comenzaron en Miami, en ese lugar perdió una valija especial que le obsequió una de sus hijas y que contenía elementos básicos para su viaje. “En el apuro me dejé una maleta que me regaló mi hija, de la marca de la selección. Me dejé los documentos, tarjeta de crédito, dinero”, precisó Tinelli. Sin embargo, ese no sería el único problema que atravesaría en su trayecto.

Según dio a conocer el creador de Show Match, la tripulación del avión no tuvo piedad con lo ocurrido y le habría impedido que regrese para buscar sus pertenencias olvidadas. Frente a ese obstáculo, el artista decidió priorizar ir a ver el partido con sus hijos y no perder tiempo.

Marcelo Tinelli//Instagram

Otra complicación que vivió Marcelo Tinelli en su viaje a Dallas

Marcelo Tinelli reveló que el trayecto hasta el estadio de Dallas para ver al seleccionado argentino no fue nada sencillo y que tuvo varias modificaciones en los vuelos. “Nos cancelaron el vuelo dos veces, suspendido, demorado, llegamos casi a las cinco de la mañana y dormimos una hora”, detalló.

A pesar del cansancio y los inconvenientes, Tinelli dejó en claro que su intención siempre fue ver el partido y nunca estuvo en sus planes disentir de esa idea, porque es una experiencia que disfruta mucho. “Es una sensación hermosa que uno siente como argentino”, expresó y agregó que ese momento es especial, ya que viajó con Lorenzo y Francisco y que se encontraría más tarde con sus hijas Candelaria y Juana. “El fútbol siempre es familia, es una mesa”, destacó.

Marcelo Tinelli y su hijo Lorenzo alentando a la Selección Argentina//Instagram

Más allá de los tropiezos que pasó en su traslado a Dallas, el conductor se mostró conmovido por compartir este mundial junto a sus hijos y manifestó: “Me emociona mucho desde el momento en que uno viaja con todos los familiares, que sea como un ritual, que arranca justamente en la familia”.

Al finalizar su declaración en el streaming, Marcelo Tinelli indicó que pudo entrar al estadio sin inconveniente y elegir un lugar cómodo para alentar a la Selección Argentina. Además, vivió este partido con la presencia de sus hijos, quienes hicieron que se olvidará del mal trago que vivió en las horas previas al partido.