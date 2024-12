Así fue el dia que Carmen Barbieri enfrentó a Moria Casan e inventó esta icónica frase: “Pará un poco, loca”

Moria Casán y Carmen Barbieri son, sin dudas, dos de las figuras más destacadas y explosivas del espectáculo argentino. Con un talento único para entretener y una lengua afilada para los enfrentamientos, las divas han protagonizado algunos de los momentos más recordados de la televisión.

Entre ellos, destaca el día en que Carmen Barbieri miró a cámara y, con una mezcla de indignación y desparpajo, le dedicó a Moria una frase que se volvería icónica: “¡Pará un poco, loca!”.

El cruce ocurrió durante una aparición de Carmen en el programa de Viviana Canosa, tras su desvinculación del jurado del Bailando 2011. En esa oportunidad, Carmen decidió hablar sobre las tensiones con Moria, quien no había escatimado en declaraciones polémicas hacia su colega. Con un extenso monólogo cargado de ironía y contundencia, Barbieri dejó claro que no estaba dispuesta a quedarse callada.

“No se te entiende, Moria. ¡Para un poco, loca! Estás arruinando la poca carrera que te queda. Hacen cola pa’ putearte. Gritan arriba Carmen, abajo Moria”, disparó sin filtros.

La rivalidad entre Carmen Barbieri y Moria Casán, dos grandes del espectáculo

El enfrentamiento entre Carmen y Moria no fue un episodio aislado. A lo largo de los años, las divas han alternado momentos de enemistad con reconciliaciones breves y nuevas discusiones.

Ambas, con carreras consagradas en el teatro y la televisión, demostraron ser maestras en el arte de la contienda mediática. Con el paso tiempo, las tensiones entre ambas se intensificaron, dando lugar a intercambios de palabras tan filosos como inolvidables.

Durante su explosiva declaración en el programa de Canosa, Carmen también se refirió a las críticas que “la One” había lanzado contra ella: “Decís que mi marido y yo somos dos muertos de hambre. Que vivo de vos porque te imité. Yo no viví de vos. De vos vivieron todos tus novios”, sostuvo visiblemente indignada.

“No me molestas más, ahora sí me vas a encontrar”

Carmen continuó con su descargo, cuestionando el comportamiento de Moria y su supuesta actitud discriminadora. “Trabajás de opinóloga. Antes era un artista, pero se desvaneció. Estás tocando fondo, loca” , lanzó con firmeza. Y agregó: “Tratás mal a la gente, sos una discriminadora. Hablás mal de los gordos y vos tenés el perfil de una columna griega”.

Finalmente, Barbieri cerró su monólogo dejando claro que no le teme a la temida “lengua karateka” de su colega: “Tenés una lengua asesina, pero a mí no me lastima más porque yo soy peor que vos. De cuchillo en la liga. Ya vas a ver quién soy yo: Carmen Barbieri”.

Amigas, enemigas y colegas, Carmen Barbieri y Moria Casán comenzaron a trabajar juntas en los años 80 y su rivalidad sigue siendo un tema recurrente en el mundo del espectáculo.