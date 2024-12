El día que Moria Casán rompió en furia y se despachó contra todos: “Japaleta, todo berreta”

Moria Casán, a lo largo de su exitosa carrera, ha dejado una gran cantidad de frases y momentos icónicos que aún permanecen en la historia de la televisión argentina. Uno de esos episodios inolvidables ocurrió durante el arrollador éxito de Brujas, la comedia que marcó un hito en el teatro argentino y que la tuvo como protagonista junto a un elenco estelar. Sin embargo, este contexto de brillo escénico contrastó dramáticamente con el escándalo que protagonizó fuera del escenario.

El conflicto se desató en un restaurante con el que la producción había acordado un “canje”: el elenco de la obra le hacía publicidad al lugar a cambio de cenas.

Tras una función en Mar del Plata, Moria y su equipo asistieron al establecimiento, pero la experiencia estuvo muy lejos de lo esperado. La diva no se guardó nada y, frente a las cámaras de Infama, destrozó tanto al local como a su propietaria.

Sucedida la controversia, y con su característico estilo directo y filoso, Moria relató con lujo de detalles lo sucedido en un móvil con el programa conducido por Santiago del Moro, lanzando frases que quedaron grabadas en la memoria de los televidentes. “¿Cómo se puede ser tan berreta? Una mujer sin clase”, disparó contra la dueña del restaurante, para luego agregar: “La gente que recibe a los artistas tiene que entender que no somos unos muertos de hambre. Queremos comer bien después de una función y no hablar detrás de un banner con las cabezas de costado para que te salga el nombre del restaurante ridículo”.

La crítica de “la one” no quedó allí. Y nuevamente apuntó directamente contra la propietaria: “La mina es una loca patológica. Los trataban a los chicos fatales; mis bailarines se tuvieron que ir”.

También aclaró que su visita fue por un acuerdo de la producción: “Te lleva la producción, yo ni sé dónde queda, pero le vi la cara a la mina: estaba desesperada por salir en todas las notas”.

Moria Casán en Caras TV.

La bronca de Moria escaló al detallar cómo eran los platos servidos: “Nos dieron platitos inmundos con sándwiches cuadraditos de mala calidad donde el jamón era japaleta, todo berreta. Yo no como esto. ¿Cómo vas a comer harina después de una función? ¿Qué sos, una vaca? Nos tenés que dar comida”.

El colmo llegó cuando una amiga de Moria Casán pidió una copa de champagne para brindar, y la respuesta que recibió la enfureció aún más: “Le dijeron: 'Acá no se da champagne, se da agua'. ¡A 'Z' le decís tomá agua y la insultás! Encima le dieron sidra caliente”. La situación terminó de desbordarse cuando el restaurante intentó cobrarles la cena: “Cuando nos vamos, nos traen la cuenta y les digo: ‘De ninguna manera’”.

Moria Casán junto a Héctor Maugeri en su paso por +Caras.

El episodio no sólo indignó a la actriz, que fue a hablar con la dueña para quejarse por el servicio y los alimentos ofrecidos, sino que también tuvo consecuencias físicas: “Estuvimos descompuestas con botulismo. Voy a hacer una denuncia con bromatología. Estuve descompuesta. ¿Por qué me tengo que bancar un dolor de estómago y vómitos por un pollo de mier... que me dio esta mujer?”, concluyó enojada.

De esta manera, frases como “japaleta, todo berreta”, “el decorado se calla” o "Si querés llorar, llorá" siguen siendo parte del repertorio inolvidable de Moria Casán y también utilizadas hasta el día de hoy.