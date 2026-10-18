Día de la Madre: los emotivos mensajes de los famosos argentinos para homenajear a sus mamás

En una edición especial por el Día de la Madre, la revista CARAS reúne a distintas figuras que las homenajean y comparten recuerdos, enseñanzas y anécdotas que marcaron sus vidas, en un recorrido íntimo por el amor y el legado familiar.

Javier Iturrioz y su mamá, Bibi

Bibi Green, mamá de Javier Iturrioz, es una figura central en su vida familiar, al igual que su padre. “Nos enseñó todo lo bueno que tenemos, siempre fue amiga… Nos abrió los brazos en los días difíciles. Estudiaba con nosotros para tomarnos la tarea y hacía maquetas conmigo... ¡todos mis amigos la adoraban! Siempre nos hizo cantar y bailar porque, ante todo, es divertida. Y muy coqueta: aún a sus 84 años lo sigue siendo. Desde chiquitos, nos enseñó el valor de la elegancia. Es todo lo que está bien”, cuenta el arquitecto y ambientador.

Javier Iturrioz y su madre Bibi.

Denise Dumas y su mamá, Renee

Para Dumas esta celebración no es un día más. “Crecí con una mamá que siempre me hizo saber que ser madre era lo más lindo de su vida. Ella hizo que los momentos difíciles fueran felices a pesar de todo y siempre está en nuestras vidas. Tiene llave de casa, entra cada día y yo la espero para charlar de todo. Agradezco tenerla. Es una mamá que cuida, busca, contiene y comparte todo conmigo”, se emociona Denise al hablar de Renee.

Denise Dumas y su mamá, Renne.

Ana Rusconi y su hijo Juan

Según afirma Ana, ser mamá es un viaje sólo de ida y es maravilloso. “Con sentimientos muy profundos y también miedos, aprendizajes, errores, discusiones, ilusiones, risas, lágrimas... ¡pero un increíble y fantástico viaje! Porque siempre seguimos siendo mamás”, reflexiona la empresaria frente a su día.

Ana Rusconi y su hijo Juan.

Ginette Reynal y su mamá, Juana

Para Gina Reynal, su madre, Juana, fue excelente y su compromiso con sus principios logró marcarla a fuego: “Me marcó con cosas que serían vitales para mí, como la disciplina y el más maravilloso sentido del humor. Mamá, si pudieras leer esto, te diría 'Gracias'", compartió la actriz con toda la emoción que le provoca este día.

Ginette Reynal y su mamá, Juana.

José María Muscari y su mamá, “Cuki”

Para el productor teatral, hijo único y papá de Lucio, tener a Cuki le dio todo el amor que puede pedir un hijo a una madre. “Mi mamá es un ser incondicional, amoroso, con quien supimos construir un vínculo feliz y presente. Soy hijo único, la amo y me ama. Somos muy felices juntos”, asegura.

José María Muscari y su mamá, “Cuki”.

Débora Plager y su mamá, Silvia

Celebra tenerla, al igual que a su padre. “Mi mamá siempre me educó para ser independiente y seguir adelante con mi vocación. Me motivó con la palabra y con el ejemplo. Pero sobre todo, me transmitió el valor de la familia, de los lazos amorosos que nos sostienen a lo largo de la vida. Sigo su valioso legado a través de mis hijos”, asegura Plager, mamá de Tomás y Maximiliano.

Débora Plager y su mamá, Silvia.

Laura “Panam” Franco y sus hijos, Luca, Sofía y Bautista

La productora, referente y cantautora infantil conocida como Panam es, sobre todo, una mamá todoterreno que no conoce de límites ni distancias. “Ser madre es el único refugio que permanece incondicional, infinito y constante a lo largo de toda la vida”, comparte Franco como mamá de tres junto a su esposo, Ricardo Pini.

Laura “Panam” Franco y sus hijos.

Belén Ludueña y su mamá, Connie

La conductora habla de su madre como el ejemplo a seguir en su propio camino: “Es la mamá que quiero ser de Vito… Siempre presente, muy compañera e incondicional; con el consejo y la palabra justa en las buenas y en las malas. Me enseñó junto a papá los valores que me acompañan en la vida. Quisiera que Vito me ame y se preocupe por mí como yo amo a Connie; la mejor madre de todas”, cuenta la mujer de Jorge Macri.

Belén Ludueña y su mamá, Connie.

Catherine Fulop y su mamá, Cleo

Gran ejemplo de vida fue Cleo para la gran Cathy Fulop, quien la definió como una mujer abnegada, generosa y entregada a sus hijos que “éramos muchos y, aún así, siempre encontraba la manera de levantarse temprano, prepararnos el desayuno, cuidar nuestra casa y, muchas veces, privarse de algo que quería para darnos un gusto a nosotros. Ojalá yo haya sido para mis hijas una parte de lo buena madre que ella fue”.

Catherine Fulop y su mamá, Cleo.

Christian Sancho y su mamá, Susana

El actor define a quien lo trajo al mundo como una madre con todas las letras: generosa, inteligente, sensible, líder y, sobre todo, empoderada, allá por 1975. “¡Cuánto tengo que agradecerle que haya decidido tenerme sola en aquellos tiempos y haberme regalado dos años después de mi nacimiento, al mejor papá del universo! Es y será de otro planeta”, asegura Christian.

Christian Sancho y su mamá, Susana.

Sara “Kiwi” Stewart Brown y su mamá, Betty

La artista recordó a su madre, que se fue en junio pasado, “casi un año después que el amor de su vida, mi papá”. A la vez que destaca su personalidad: “Era un sargento y súper cariñosa. Así era como mamá y maestra. Hablaba en inglés, pero puteaba en castellano. Testaruda, no la dejaban casarse con mi papá y se casó igual. No podía tener hijos y los tuvo igual (y nos adoptó). Generosa, disfrutaba dar y ayudar. Nos peleamos un montón y nos queríamos infinito. La extraño todos los días”.

Sara “Kiwi” Stewart Brown y su mamá, Betty.

Laurencio Adot y su mamá, Elsa

Para el diseñador, su mamá Elsa —a quien perdió hace 13 años— fue su gran compañera y mentora en la alta costura. “Me cuidó siempre y me protegió del ambiente de la moda. La extraño mucho y gracias a la educación que tuve cumplí 40 años en la moda y hoy soy parte de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. He sido galardonado como personalidad de la Ciudad de Buenos Aires y sé que estaría orgullosa. La recuerdo con todo mi corazón”, dice.

Laurencio Adot y su mamá, Elsa.

Gustavo Pucheta y su mamá, Ana María

El diseñador habla de su madre como el gran pilar que sostuvo su carrera hasta el día de hoy. “Además de ser un faro cuando yo mismo dudé en los momentos difíciles… No sé si entendía qué quería lograr o hasta dónde quería llegar, pero estoy seguro de que creyó en lo que podría llegar a ser antes que yo mismo lo hiciera, y por mucho tiempo se transformó en ese lugar seguro que es fuente de inspiración para cada diseño”, dice.

Gustavo Pucheta y su mamá, Ana María.

María Gorof y su mamá, Claudia

Referente de estilo y elegancia, dice Gorof que mucho de lo que hoy la inspira nació de observar a su mamá: “Su manera de vestir, de elegir y de entender la belleza. Quizás sin saberlo fue una de mis primeras musas y dejó en mí una mirada que todavía me acompaña”, reflexiona mirando para atrás la carrera construida.

María Gorof y su mamá, Claudia.

Cande Ruggeri y su hija, Vita

Para Cande Ruggeri, modelo, influencer e hija de Oscar, el Día de la Madre es sinónimo de disfrute familiar. “Lo más importante es la familia y el Día de la Madre celebro a mi mamá Nancy, que fue quien nos enseñó todo: mis valores y a disfrutar de la vida al máximo. Que es lo que intento enseñarle a mi hija Vita”, cuenta convencida la comunicadora.

Cande Ruggeri y su hija, Vita.

Jorge Rey y su mamá, Analía

“Adoro a mi mamá... Siempre me apoyó en todo, me acompañó y me protegió con su cariño inmenso. Fue la mejor compañera de todas mis locas ideas, capaz de quedarse sin dormir para coser el disfraz de mis sueños en una noche... La llevo y la llevaré siempre en mi corazón”, dice el diseñador con emoción.

Jorge Rey y su mamá, Analía.

Juliana y Pomi Awada

“Yo celebro la vitalidad de mi madre Pomi. Es un gran ejemplo para mí, ya que a sus noventa años, sigue trabajando con su inagotable creatividad. Nos crió a los cinco hermanos con su gran fortaleza amorosa, llena de generosidad y de alegría de vivir. ¡Sos mi orgullo, te admiro y te amo con todo mi corazón, mamá!!”, dice Juliana Awada sobre Pomi, la matriarca del clan.

Juliana y Pomi Awada.

A través de emotivos mensajes, los famosos argentinos homenajean a sus mamás y comparten con revista CARAS recuerdos, aprendizajes y palabras de amor que reflejan la huella imborrable que dejaron en sus vidas. Feliz Día de la Madre.

Producción: Alicia Blanco.