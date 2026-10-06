“Estoy preparada para ser madre”: Caro Calvagni habló sobre una nueva etapa en su vida junto a Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico llevan más de una década construyendo una vida juntos, atravesada en los últimos años por los compromisos profesionales del futbolista en Europa y por los proyectos que ella desarrolló de manera independiente. Desde que comenzaron su relación en 2014, ambos atravesaron diferentes etapas hasta casarse por civil en 2021.

A sus 31 años, la empresaria comenzó a replantearse algunos de los objetivos que imagina para los próximos años. Después de dedicar buena parte de sus 20 al crecimiento profesional y al desarrollo de su propia marca, decidió hablar sobre la maternidad y revelar cómo cambió su mirada sobre la posibilidad de formar una familia junto al jugador de la Selección Argentina.

El presente de Caro Calvagni junto a Nicolás Tagliafico

La historia de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico comenzó en el verano de 2014, a partir de un inesperado contacto a través de Facebook. Una conocida le mostró a la empresaria el perfil del entonces jugador de Banfield y, después de agregarlo a la red social, fue ella quien decidió dar el primer paso e iniciar la conversación.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico comenzaron su relación en 2014.

Según contó tiempo atrás la propia empresaria, luego de aquel primer mensaje comenzaron a hablar todos los días y rápidamente intercambiaron sus números de teléfono. Ese encuentro virtual marcó el comienzo de una relación que ya lleva más de una década y que continuó mientras la carrera del defensor los llevó a instalarse en Europa.

Después de siete años de relación, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico se casaron por civil el 27 de diciembre de 2021. Exactamente un año después, y pocos días después de que el futbolista se consagrara campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar, celebraron su boda con una gran fiesta junto a familiares y amigos.

Mientras el deportista continuó desarrollando su carrera como futbolista, la influencer también comenzó a darle forma a sus propios proyectos. Vinculada desde hace años al entrenamiento y al mundo fitness, en octubre de 2023 lanzó su propia marca de indumentaria deportiva, uno de los principales objetivos que se había planteado para su crecimiento profesional.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico formaron una familia junto a sus mascotas

Durante sus 20, la empresaria decidió concentrarse especialmente en esa faceta de su vida antes de avanzar con otros planes personales. Con el paso del tiempo, sin embargo, las preguntas externas sobre la posibilidad de que la pareja tuviera hijos comenzaron a aparecer con frecuencia.

En agosto, ante una consulta sobre cuándo llegaría un “Mini Taglia”, Nicolás Tagliafico cuestionó la insistencia alrededor de la paternidad y sostuvo que se trataba de una decisión que pertenecía exclusivamente a la intimidad de la pareja. Incluso utilizó como ejemplo la posibilidad de que existiera alguna dificultad para tener hijos, sin afirmar que ese fuera su caso. Su pareja, que estaba presente, también se mostró en desacuerdo con ese tipo de preguntas.

Tiempo después, fue ella quien decidió abordar el tema desde otro lugar y en primera persona. Sin responder a una especulación puntual ni anunciar una decisión de la pareja, Caro explicó cómo fue cambiando su propia mirada sobre la maternidad después de cumplir varios de los objetivos que se había propuesto años atrás.

El deseo de Caro Calvagni

Caro Calvagni habló abiertamente sobre su deseo de convertirse en madre y aseguró que actualmente se siente preparada para atravesar esa etapa. Durante su participación en Sería increíble, la empresaria explicó que suele organizar su vida a largo plazo y que durante años tuvo otras prioridades antes de comenzar a pensar en la posibilidad de tener hijos.

Según relató, entre los 20 y los 30 años decidió concentrarse en crecer profesionalmente y concretar el lanzamiento de su marca de ropa deportiva. Una vez cumplidos algunos de esos objetivos y ya entrada en una nueva década, la maternidad comenzó a ocupar un lugar diferente dentro de sus planes personales.

“Estoy preparada para ser madre”, expresó al hablar del momento que atraviesa. De esta manera, la influencer puso en palabras su propia postura sobre un tema que durante mucho tiempo estuvo atravesado por las consultas que recibían ella y el defensor de la selección nacional.

Caro Calvagni habló sobre la maternidad en Sería increíble.

La empresaria se refirió específicamente a su deseo de ser madre y a sentirse preparada para esa posibilidad, sin brindar detalles sobre plazos o decisiones privadas tomadas junto al futbolista. Sus palabras adquieren otra dimensión por el antecedente cercano. En aquella oportunidad, tanto ella como el deportista habían cuestionado que otras personas intentaran establecer cuándo debían convertirse en padres. Esta vez, fue la propia empresaria quien eligió hablar sobre la maternidad y explicar el lugar que comenzó a ocupar en sus proyectos personales.

Después de haber dedicado buena parte de la década anterior a sus objetivos profesionales, Caro Calvagni atraviesa una nueva etapa junto a Nicolás Tagliafico y contempla la posibilidad de convertirse en madre. Por el momento, la pareja no comunicó ninguna decisión concreta al respecto, pero la influencer dejó en claro que sus prioridades cambiaron y que hoy se siente preparada para pensar en ese proyecto familiar.