Dionisio Mendoza, el hijo de ocho años de Flavio Mendoza, continúa dando sus primeros pasos en el mundo de la música. Esta vez, el pequeño presentó Un millón de sueños, una versión en español de la canción A Million Dreams, en la que vuelve a mostrar su interés por el universo artístico. El lanzamiento tuvo su presentación en el programa A la Barbarossa, por la pantalla de Telefe, donde estuvo acompañado por su papá y compartió detalles de este nuevo proyecto.

Dionisio Mendoza continua explorando su lado artístico

La propuesta también tiene una participación especial: Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, se sumó a la producción y compartió con Dionisio tanto las grabaciones en el estudio como las jornadas de rodaje. De esta manera, los dos chicos protagonizaron una experiencia artística en conjunto, que tendrá continuidad dentro de la temporada navideña del Circo del Ánima.

Cómo es el nuevo videoclip de Dionisio Mendoza junto a Matilda Salazar

El videoclip de Un millón de sueños tiene una estética de inspiración vintage. En las imágenes, Dionisio Mendoza aparece vestido con un traje y una gorra roja mientras interpreta la canción, cuya versión en español incluye la frase: "Podemos vivir en el mundo que soñamos". La producción busca trasladar al español el mensaje de la composición original, con una propuesta musical pensada para acompañar el espíritu de las celebraciones de fin de año.

Matilda, por su parte, participó como invitada especial y compartió con el hijo de Flavio distintos momentos del proceso de grabación. Antes del estreno, ambos habían mostrado algunos adelantos del detrás de escena a través de sus redes sociales y también en el ciclo PH: Podemos Hablar.

El camino artístico de Dionisio Mendoza y sus primeros proyectos musicales

Esta nueva producción se suma a otras experiencias musicales que Dionisio Mendoza realizó desde pequeño. En diciembre de 2023, cuando tenía cinco años, grabó una versión de All I Want for Christmas Is You para el espectáculo Una Mágica Navidad, que se presentó en Córdoba.

En este recorrido, Flavio Mendoza ocupa un lugar importante como acompañante de su hijo y de sus inquietudes artísticas. El coreógrafo y productor ha contado con Dionisio en distintas propuestas vinculadas al universo del espectáculo, aunque procura que sea el propio niño quien descubra sus intereses. Ahora, con Un millón de sueños, el pequeño suma una nueva experiencia a su recorrido musical y comparte este proyecto con Matilda Salazar.