Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, lanzó su nueva canción: “Podemos vivir en el mundo que soñamos”

Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, crece rodeado del mundo del espectáculo y cada vez tiene un mayor protagonismo en las producciones artísticas de su padre. A sus 8 años, el pequeño demuestra su interés por distintas disciplinas, entre ellas el baile, las acrobacias y la música, en un camino que comenzó a transitar desde muy temprana edad.

Flavio y Dionisio Mendoza

En esta oportunidad, el pequeño vuelve a apostar por su faceta como cantante con un nuevo proyecto musical. A través de las redes sociales, anunció el lanzamiento de una canción que promete convertirse en uno de los próximos momentos destacados de su recorrido artístico.

Dionisio Mendoza anunció el lanzamiento de su nueva canción en redes sociales

El anuncio llegó a través de las redes sociales, donde se compartió un adelanto del detrás de escena de “A Million Dreams”, la nueva canción de Dionisio Mendoza:“¡La magia comienza en el estudio de grabación!”, expresó en la publicación, que mostró parte del proceso de creación del tema y anticipó su próximo estreno.

“Entre melodías, emociones y mucha pasión, te mostramos cómo fue tomando vida esta canción que nos invita a soñar en grande”, decía el posteo. El material también incluyó una frase que resume el espíritu de la propuesta: “Podemos vivir en el mundo que soñamos”. El gran estreno de la pieza musical está previsto para el 1 de diciembre.

Los inicios de Dionisio Mendoza en la música

El vínculo de Dionisio Mendoza con la música comenzó en diciembre de 2023, cuando, con apenas 5 años, grabó una versión en español del clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”. La interpretación formó parte del espectáculo “Una Mágica Navidad”, encabezado por Flavio Mendoza en Córdoba, y marcó uno de sus primeros acercamientos al canto frente al público.

Dionisio Mendoza

En 2025, el pequeño volvió a mostrar su faceta musical durante la temporada navideña en el Teatro Ópera de Buenos Aires, donde presentó un videoclip en el que interpretó la canción combinando estrofas en inglés y español. Así, Dionisio Mendoza continúa sumando experiencias en el escenario y explorando distintas disciplinas artísticas mientras acompaña a su padre en el mundo del espectáculo.