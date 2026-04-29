El diseñador Adrián Appiolaza fue distinguido como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Adrián Appiolaza fue distinguido como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, un reconocimiento que celebra su trayectoria internacional y su aporte a la moda como lenguaje cultural. Su recorrido lo llevó de Buenos Aires a las principales casas de diseño europeas, hasta convertirse en director creativo de Moschino.

Adrián Appiolaza fue distinguido como personalidad destacada de la cultura

Adrián Appiolaza recibió la distinción de personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia que puso en valor su proyección global y su mirada creativa. Con una carrera que comenzó en Central Saint Martins y se consolidó en firmas de prestigio, hoy lidera Moschino con propuestas que integran identidad y estética.

Adrián Appiolaza | Crédito: Grupo Mass

El diseñador argentino fue distinguido en una ceremonia se realizó en el Salón Dorado del Palacio Legislativo y reunió a referentes del ámbito creativo. El reconocimiento celebró su trayectoria internacional y su aporte a la moda como lenguaje cultural, consolidándolo como una de las figuras argentinas con mayor proyección en la industria global.

Nacido en Buenos Aires y formado en Central Saint Martins, Adrián Appiolaza inició su carrera junto a Alexander McQueen y trabajó en casas como Loewe y Chloé, antes de asumir en 2024 la dirección creativa de Moschino. Su llegada a la firma italiana abrió una nueva etapa en su camino en la moda marcado por una mirada conceptual y lúdica, con propuestas que integran referencias culturales y una estética autoral.

Adrián Appiolaza | Crédito: Grupo Mass

En su más reciente colección presentada en la Semana de la Moda de Milán, el diseñador incorporó símbolos de la identidad argentina, como Eva Perón, Mafalda, el Obelisco y el fileteado porteño. Estos elementos se fusionaron con códigos globales, posicionando la argentinidad en el centro de la escena internacional.

Adrián Appiolaza se refirió a su propia identidad como su motor creativo

Durante el homenaje en la Legislatura, Adrián Appiolaza puso en valor el rol de su origen en su recorrido profesional. “Argentina no es solo el lugar donde nací, es el filtro a través del cual veo el mundo; esa resiliencia y creatividad que nos define fue mi ventaja competitiva en el exterior”, expresó. Sus palabras reflejaron como la identidad se volvió un recurso creativo que atraviesa por completo su trabajo y le permite distinguirse en la industria.

Adrián Appiolaza | Crédito: Grupo Mass

La iniciativa para que reciba la distinción de personalidad destacada de la cultura fue impulsada por la diputada Patricia Glize y contó con la presencia de referentes del diseño y la cultura. El reconocimiento se suma a otros hitos recientes en su carrera, como su participación en los Martín Fierro de la Moda, donde fue una de las figuras destacadas

A lo largo de la ceremonia, Adrián Appiolaza comentó que entiende la moda como un lenguaje capaz de transmitir identidad y cultura. Su trabajo en Moschino se caracteriza por integrar símbolos populares y referencias históricas en un marco contemporáneo. Esta propuesta lo posiciona como un embajador del talento argentino, capaz de proyectar la creatividad local en escenarios internacionales.

Sabrina Slauscius, Endi Ruiz, Jessica Trosman, Gabriela Ricardes, Adrián Appiolaza, Patricia Glize, Flavia Fernandez y Carla Rodríguez| Crédito: Grupo Mass

Adrián Appiolaza fue distinguido como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, un reconocimiento que celebra su aporte a la moda como lenguaje cultural y su proyección internacional. Su recorrido, que lo llevó de Buenos Aires a las principales casas de diseño europeas y a la dirección creativa de Moschino, se integra hoy con esta distinción que reafirma el valor de su trayectoria y su identidad.

VDV