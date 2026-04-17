Leonardo Sbaraglia fue nombrado personalidad destacada de la cultura: su emotivo discurso

Leonardo Sbaraglia recibió una distinción muy importante en su carrera: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró Personalidad Destacada de la Cultura por su trayectoria y por su aporte al cine, el teatro y la televisión argentina. El reconocimiento se entregó en un acto oficial del que participaron colegas, familiares y amigos, en una ceremonia pensada para destacar su recorrido y el lugar que ocupa dentro de la cultura nacional.

Leonardo Sbaraglia recibió un homenaje por su trayectoria en cine, teatro y televisión

En las imágenes que se difundieron en redes del evento se lo vio a a Leonardo Sbaraglia sentado al frente del salón, conversando con integrantes de la Legislatura, y después recibiendo el diploma en medio de los aplausos. Pero el momento no quedó solo en la foto institucional. También tuvo un costado mucho más cercano, marcado por las palabras que eligió decir al agradecer.

Con una gran sonrisa, Sbaraglia posó con el reconocimiento que celebró su trayectoria.

El actor arrancó visiblemente conmovido: “Gracias por esta celebración; es una alegría que estén acá tantos amigos y amigas de hace más de 40 años. Me pone muy nervioso esta situación, porque tengo que decir algo sin haber aprendido a decirlo; tengo que hablar con mis palabras y desde el corazón…”, dijo al inicio y afirmó sentirse “feliz y agradecido”. En ese tramo también mencionó a sus padres, a su representante, a su hija y a su pareja, Rebeca Ricosta, en un agradecimiento que se corrió del protocolo y quedó más cerca de algo íntimo.

Leonardo Sbaraglia fue distinguido por la Legislatura porteña por su aporte a la cultura.

Ahí estuvo, justamente, uno de los ejes del homenaje: más que un discurso formal, lo que apareció fue una intervención muy personal, sostenida desde el vínculo con la gente que formó parte de su camino. Eso hizo que la ceremonia no se sintiera fría o distante, sino mucho más humana. En ese marco, también cobró sentido lo que decía el diploma, que lo reconoce como Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura y destaca su recorrido como actor de cine, teatro y televisión.

La frase de García Lorca que Leonardo Sbaraglia eligió para cerrar el acto

El cierre también tuvo un peso especial. El actor terminó su discurso con una cita de Federico García Lorca: “Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo”. Con esa elección, el propio Leonardo Sbaraglia llevó el homenaje a un plano más amplio, ya no solo ligado a su trayectoria personal, sino también al valor de la cultura y del trabajo artístico.

El actor recibió el diploma en un acto acompañado por aplausos.

Entre el diploma, los aplausos y ese broche final, la distinción terminó de mostrar algo que la propia Legislatura puso en primer plano: un homenaje a figuras que, a través del arte, fortalecen la identidad cultural. En ese marco, el reconocimiento a Leonardo Sbaraglia también destacó el peso de su recorrido dentro de la cultura argentina.